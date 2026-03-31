Edison affirme que le Qatar évalue toujours l'impact de l'attaque de l'Iran sur l'approvisionnement en GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec les citations du directeur général d'Edison sur le Qatar, le règlement de Venture Global du paragraphe 3) par Francesca Landini

QatarEnergy n'a pas encore informé ses clients de gaz naturel liquéfié (LNG) de l'impact des récentes attaques contre ses usines de gaz, a déclaré mardi Nicola Monti, directeur général d'Edison EDNn.MI . M. Monti a déclaré que l'interruption de l'approvisionnement en GNL jusqu'à la mi-juin , dont QatarEnergy a informé la compagnie italienne la semaine dernière, était principalement due au blocage du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Mais les conséquences des attaques iraniennes contre les usines de GNL **du** Qatar , dont le directeur général de QatarEnergy a déclaré à Reuters au début du mois qu'elles avaient **mis hors service** 17 % de sa capacité d'exportation de GNL, n'ont pas été **mentionnées** dans les notifications reçues jusqu'à présent, a déclaré M. Monti lors d'une conférence à Milan. "Les Qataris nous donnent des notifications progressives au fur et à mesure qu'ils acquièrent une visibilité sur la situation, et ils n'ont pas encore eu - comme ils nous l'ont dit - la possibilité de faire une évaluation précise des dommages causés par les bombardements iraniens", a déclaré le directeur général d'Edison.

Edison a conclu un contrat à long terme avec QatarEnergy pour recevoir 6,4 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit environ 10 % de la consommation annuelle totale de l'Italie.

**M.** Monti a déclaré que QatarEnergy s'engageait à atténuer l'impact des récentes perturbations sur ses clients à long terme, tandis qu'un accord avec le fournisseur de GNL Venture Global VG.N contribuerait également à réduire les effets des livraisons qataries manquées. Venture Global et Edison ont déclaré la semaine dernière qu'ils avaient conclu un accord pour régler un différend arbitral de longue date. Dans le cadre de cet accord, Venture Global fournira à Edison des cargaisons de GNL supplémentaires par rapport à celles prévues dans leur contrat à long terme, principalement pour soutenir les livraisons sur le marché italien.

"Il se peut qu'après notre annonce, quelqu'un d'autre y réfléchisse et s'assoie à la table", a déclaré M. Monti lorsqu'on lui a demandé si d'autres entreprises en arbitrage avec Venture Global pourraient choisir de régler leurs différends.