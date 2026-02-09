Edgewell Personal Care chute après l'abaissement de ses prévisions de bénéfices annuels

9 février - ** Les actions du fabricant de crèmes solaires Edgewell Personal Care EPC.N ont baissé de ~4% à 19,90 $ dans les premiers échanges

** La société réduit ses prévisions de bénéfices annuels, qui incluent des coûts liés à la restructuration et au repositionnement

** Pour l'ensemble de l'exercice, la société prévoit des charges avant impôts d'environ 65 millions de dollars, contre 49 millions de dollars estimés précédemment

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,70 et 2,10 dollars, contre une prévision antérieure de 2,15 à 2,55 dollars, sur une base consolidée

** La société déclare que les perspectives reflètent une réduction de 44 cents par action due à la classification des activités de soins féminins en tant qu'activités abandonnées

** EPC affiche une perte trimestrielle ajustée de 16 cents par action - en excluant l'activité de soins féminins récemment cédée - par rapport à une perte de 10 cents affichée il y a un an

** L'action a chuté d'environ 49% en 2025