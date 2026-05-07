Edge et ICAPE Group annoncent une collaboration visant à renforcer et sécuriser l’approvisionnement en composants électroniques critiques

Cet accord s'appuie sur le partenariat commercial existant entre EDGE et le groupe ICAPE, mondialement reconnu et expert technologique clé dans la fourniture de circuits imprimés, de solutions clés en main et de pièces techniques à façon
Fontenay-aux-Roses, Abou Dhabi, le 7 mai 2026, 7h45 CEST – Le Groupe EDGE et ICAPE Group ont signé un protocole d'accord à l’occasion du salon Make it in the Emirates (MIITE 2026), témoignant de leur volonté commune d’explorer les modalités de développement conjoint et d’approvisionnement local en sous-systèmes électroniques critiques aux Émirats arabes unis.
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