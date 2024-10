Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: succès de l'émission d'obligations 'samouraï' information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé vendredi le succès d'une émission d'obligations dites 'samuraï' pour un montant de 35,8 milliards de yens (environ 220 millions d'euros).



L'électricien français précise que cet emprunt se compose de deux obligations senior, l'une de 28,3 milliards de yens affichant une maturité de trois ans avec un taux fixe de 1,172% et l'autre de 7,5 milliards de yens, d'une maturité de cinq ans avec un coupon de 1,423%.



Dans un communiqué, EDF explique que cette opération va lui permettre de financer sa stratégie visant à 'bâtir le système électrique bas carbone de demain', mais aussi de refinancer de prochaines échéances de remboursement.





