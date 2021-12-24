 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 105.26
-0.01%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
7 105.26
-0.01%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EDF signe une nouvelle facilité de crédit syndiquée auprès de 9 banques
information fournie par Reuters24/12/2021 à 09:06

24 décembre (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT INDEXÉE SUR DES INDICATEURS SOCIAUX ET SYNDIQUÉE AUPRÈS DE 9 BANQUES

* ANNONCE LA SYNDICATION D'UNE NOUVELLE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,5 MDS€ AVEC UNE MATURITÉ INITIALE DE TROIS ANS DONT LE COÛT SERA INDEXÉ SUR QUATRE INDICATEURS DE PERFORMANCE ("KPI") ESG DU GROUPE

* BANK OF AMERICA ET NATIXIS SONT INTERVENUS COMME COORDINATEURS ESG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK COMME AGENT DE LA DOCUMENTATION ET AGENT DE LA FACILITÉ ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME AGENT DE LA SYNDICATION

* BANK OF AMERICA, BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, NATIXIS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WELLS FARGO ONT AGI PAR AILLEURS EN TANT QUE ARRANGEURS MANDATÉS PRINCIPAUX ET TENEURS DE LIVRE

Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EDF
Euronext Paris -0.34%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:19

    iL faudra u jour definir toutes ces notoins abscondes agente de la facilitecest ceui qui fait la circulation au carrefour ?

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.