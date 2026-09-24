Grand Paris Express : les mises en service des futures lignes de métro 16 et 17 retardées d'au moins un an

Une rame de métro de la future ligne 18 du Grand Paris Express, en essai sur la portion comprise entre les gares de Massy-Palaiseau et Christ de Saclay, le 4 septembre 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les futures lignes de métro automatiques 16 et 17 actuellement en construction au nord et à l'est de Paris seront mises en service au plus tôt en 2028 et 2029, au lieu de 2027 et 2028, a indiqué jeudi la Société du Grand Paris (SGP) chargée des travaux.

"Notre déception est à la hauteur de l'attente suscitée par l'arrivée de ces nouvelles lignes de métro en Seine-Saint-Denis", ont réagi dix maires de ce département et le président du conseil départemental Stéphane Troussel dans un communiqué, où ils disent "stop aux retards successifs des lignes 16 et 17".

Ce report de calendrier intervient après un autre retard annoncé en juin pour l'ouverture de la ligne 15-sud, suivi d'une "étude approfondie" avec les industriels chargés des automatismes et du système centralisé qui va piloter l'ensemble de ce futur réseau francilien titanesque.

Le Grand Paris Express totalise 200 kilomètres de lignes nouvelles, soit un doublement du réseau historique existant. Il comprend 69 nouvelles gares sur quatre nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18) reliées par le même cerveau informatique.

Après le percement des tunnels -chantier lancé depuis plusieurs années- la mise en cohérence technique de l'ensemble des automatismes de l'infrastructure s'avère être une tâche beaucoup plus complexe qu'envisagée pour ce "chantier du siècle" en Ile-de-France.

Seule nouvelle positive dans l'immédiat, la SGP a confirmé qu'elle allait transmettre le 13 octobre les clés du premier tronçon de la ligne 18, au sud de Paris, à l'autorité organisatrice des transports d'Ile-de-France IDFM.

S'assurer que tout fonctionne

Ceci ouvre la possibilité théorique d'une première mise en service commerciale de cette portion vers la mi-décembre, comme la SGP s'y était engagée en juin. A condition que soient concluants les essais à blanc que doit mener Keolis, l'exploitant de la ligne de métro 18, sur des rails qui seront, eux, gérés par la RATP, gestionnaire du réseau.

La nouvelle gare Université Paris-Saclay sur la future ligne 18 du métro automatique du Grand Paris Express le 4 septembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'ouverture de cette petite portion de ligne 18 située sur le plateau de Saclay est très attendue par les milliers de chercheurs, étudiants et ingénieurs qui y sont basés. Elle comprend quatre gares ultra-modernes : Christ de Saclay, Université Paris-Saclay, Polytechnique et Massy-Palaiseau.

Mais jeudi soir, Ile-de-France Mobilité (IDFM) a semblé mettre en doute aussi ce calendrier, prévenant qu'elle "s'assurera que tout fonctionne correctement avant d'accepter le transfert à l'opérateur".

"Bien que les quatre premières stations de la ligne 18 soient très attendues", la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a rappelé qu'il "ne faut en aucune manière que cela se passe au détriment de la sécurité et de la qualité des essais" a indiqué IDFM dans un communiqué.

Méfiante, IDFM a aussi indiqué qu'elle mettait en place une "nouvelle organisation transversale", pour faire travailler ensemble les exploitants et les industriels concernés, afin d'essayer de tenir les délais d'ouverture de la ligne 15-sud prévue à l'automne 2027.

La ligne 15 est la grande ligne circulaire qui doit encercler Paris. Sa portion sud relie Pont de Sèvres et Noisy-Champs (16 gares). L'ouverture des deux autres portions (est et ouest) n'est pas attendue avant 2031.

Selon les nouveaux reports annoncés jeudi, la ligne 16 qui relie Saint-Denis Pleyel au nord de la capitale et Noisy-Champs à l'est, qui devait être ouverte fin 2027, devrait l'être à l'automne 2028 pour un premier tronçon compris entre Saint-Denis Pleyel et Parc du Blanc Mesnil.

Une deuxième portion de cette ligne, comprise entre Parc du Blanc Mesnil et Noisy-Champs, voit son ouverture repoussée à l'automne 2029, soit un report de deux ans.

Sur la future ligne 17, qui elle aussi partira de Saint-Denis pour rallier Le Mesnil-Amelot au nord de Paris, via le parc des Expositions de Villepinte et l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle, un premier tronçon Saint-Denis-Bourget Aéroport est désormais programmé pour une ouverture à l'automne 2028 au lieu de l'automne 2027.

Le tronçon Bourget-Aéroport-Parc des expositions prévu pour 2028 est reporté à l'automne 2029.

Quant à la dernière partie de la ligne 17, entre Parc des Expositions et Mesnil-Amelot, son ouverture programmée reste inchangée en 2030.

Jeudi, l'Insee a publié une étude soulignant l'impact bénéfique attendu de ce vaste projet de désenclavement et de connexion des banlieues très peuplées: le nombre d'emplois accessibles pour les habitants devrait presque doubler grâce au Grand Paris Express.