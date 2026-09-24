Le dirigeant finlandais implore Musk d'aider l'Ukraine à frapper les lance-missiles russes

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* « L'Ukraine a besoin d'un accès à Starlink pour frapper les lanceurs », affirme Stubb

* L'Ukraine fait face à une grave pénurie de moyens de défense aérienne à l'approche de l'hiver

* Stubb soutient les efforts en faveur d'un cessez-le-feu, mais estime que la guerre durera plus longtemps que l'hiver

par Tom Balmforth

Le président finlandais Alexander Stubb a déclaré jeudi avoir supplié Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, d’étendre la couverture Internet par satellite Starlink à l’Ukraine afin que celle-ci puisse frapper les lanceurs de missiles balistiques russes situés sur le territoire russe.

À l’approche de l’hiver, l’Ukraine connaît une grave pénurie de moyens de défense aérienne pour repousser les missiles balistiques russes, et les responsables de Kyiv estiment que l’activation de Starlink au-dessus du territoire russe l’aiderait à cibler les lanceurs russes qui tirent ces missiles.

« C’est pourquoi… je supplie Elon Musk de donner aux Ukrainiens la possibilité d’utiliser Starlink dans les zones où se trouvent des lanceurs de missiles balistiques, que ce soit sur le territoire ukrainien occupé ou en Russie à des fins stratégiques, car cela permettrait de sauver des vies », a déclaré M. Stubb.

Le dirigeant finlandais, allié indéfectible de l’Ukraine qui entretient également de bonnes relations avec le président américain Donald Trump, a tenu ces propos lors d’un entretien accordé à Reuters à New York, où les dirigeants mondiaux se sont réunis à l’occasion de l’assemblée annuelle des Nations unies.

Le président Volodimir Zelensky a profité de cet événement pour plaider avec force en faveur de cessez-le-feu qui couvriraient les frappes sur des cibles liées aux infrastructures énergétiques et aux navires en mer Noire. La Russie n’a donné aucune indication publique laissant entendre qu’elle souhaitait de tels accords.

Quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, les Ukrainiens craignent que Moscou ne prévoie de cibler et de détruire systématiquement les sites d’électricité et de chauffage en plein cœur de l’hiver. L’utilisation de missiles balistiques par la Russie a atteint des niveaux records cet été.

Seuls les systèmes de défense aérienne Patriot ukrainiens sont capables d’intercepter de tels missiles, mais les stocks de munitions sont gravement épuisés et on ignore d’où pourraient provenir de nouveaux approvisionnements.

Musk a activé le service Internet par satellite Starlink au-dessus de l’Ukraine peu après l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022. Ce service est devenu le poumon des communications sur le champ de bataille ukrainien et un outil permettant de piloter des drones.

Starlink ne fonctionne pas sur le territoire russe, mais les responsables ukrainiens estiment que le fait de l’activer pour que l’Ukraine puisse l’utiliser depuis l’intérieur de la Russie permettrait à ses armes de frapper des lanceurs balistiques mobiles situés à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière.

Dans la perspective de l’hiver, M. Stubb a déclaré que l’Ukraine avait besoin de trois choses.

« La première, ce sont les défenses aériennes, et même Starlink constituerait, dans une certaine mesure, une bonne défense aérienne dans ce contexte. La deuxième, ce sont les installations énergétiques pour l’hiver. »

« La troisième, c’est l’argent. Voilà donc les points sur lesquels nous travaillons. Nous nous employons à mettre en place un plan d’aide pour l’hiver, car je ne vois pas la guerre prendre fin avant l’hiver. »

M. Stubb a estimé qu’il était positif que les négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine, menées sous l’égide des États-Unis, aient repris en août grâce aux visites d’émissaires américains à Moscou et à Kyiv.

« Je continue de penser que la solution la plus simple serait de décréter un cessez-le-feu inconditionnel, c’est-à-dire de mettre fin aux tueries, comme l’a réitéré le président Trump dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies », a-t-il déclaré.

Une telle mesure, a-t-il poursuivi, serait suivie de négociations sur la sécurité, le territoire, la reconstruction, les indemnités et d’autres sujets.

La guerre pourrait être gelée le long de la ligne de contact, avec des zones tampons de 30 kilomètres à l’est et à l’ouest, a-t-il déclaré, ajoutant que la deuxième meilleure option était l’idée d’un cessez-le-feu partiel concernant les cibles liées à l’énergie et aux céréales.