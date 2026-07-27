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EDF signe un accord avec Technip Energies pour son programme EPR2
information fournie par Boursorama avec AFP 27/07/2026 à 08:30
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Le géant français de l'électricité, EDF, a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec le groupe d'ingénierie Technip Energies qui l'accompagnera dans la réalisation du programme de construction des nouvelles centrales nucléaires EPR2, dont les deux premier réacteurs doivent entrer en service en 2038.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Cet accord vise à renforcer les capacités de réalisation du programme en mobilisant les expertises complémentaires des deux groupes pour contribuer à la réussite des chantiers, dans les délais, les coûts et au niveau de qualité attendus", indiquent les deux entreprises, dans un communiqué commun.

"Technip Energies mobilisera ses expertises en gestion de projet au sein d'équipes intégrées avec les équipes d'EDF", font savoir les deux sociétés, dont l'accord est "non-exclusif".

EDF est appelé à construire six nouveaux réacteurs EPR2 à Penly (Seine-Maritime), à Gravelines (Nord) puis au Bugey (Ain).

Le coût de construction est estimé par EDF à 72,8 milliards d'euros, marges de sécurité incluses.

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