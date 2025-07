EDF: série de nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mardi avoir procédé à une série de nominations au sein de son comité exécutif au moment où l'électricien français relance le nucléaire à travers le programme EPR2, ainsi que ses investissements dans l'hydroélectricité.



Le groupe indique que Jean Casabianca, son inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (IGSNR), a été chargé de mettre en place une organisation regroupant la sûreté nucléaire, la sûreté hydraulique, la sécurité et la santé, sous la responsabilité du nouveau PDG Bernard Fontana.



Xavier Gruz, le directeur des programmes nucléaires, a quant à lui été nommé avec effet immédiat en tant que membre du comité exécutif en charge de la préfiguration de la maîtrise d'ouvrage du nouveau nucléaire.



Thierry Le Mouroux, déjà membre du comité exécutif en charge de la direction projets et construction, proposera pour sa part la mise en place d'une maîtrise d'oeuvre du nouveau nucléaire, regroupant les équipes de la direction projets et construction.



Il s'agira de simplifier les interfaces, d'accélérer les prises de décisions, de renforcer une approche partenariale avec Arabelle Solutions, Framatome et les partenaires industriels, et ainsi de contribuer à l'accélération des programmes du nouveau nucléaire.



Emmanuelle Verger, directrice d'EDF Hydro, est quant à elle nommée avec effet immédiat membre du comité exécutif du groupe en charge des activités hydrauliques.



Selon Bernard Fontana, cette évolution vise à clarifier les responsabilités, accélérer les prises de décisions, la vitesse d'exécution, et mobiliser pleinement les compétences du groupe et de ses partenaires.



A noter que Nicolas Machtou a été nommé membre du comité exécutif en charge du secrétariat général et Elisabeth Terrail membre du comité exécutif en charge des ressources humaines en remplacement respectivement de Brice Bohuon et Caroline Chanavas, dont les nouvelles affectations seront communiquées ultérieurement.





