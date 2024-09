Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: la production nucléaire en France 2024 revue en hausse information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé lundi soir avoir revu à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2024 au vu de la bonne performance industrielle de son parc nucléaire depuis le début de l'année.



L'énergéticien français précise dans un bref communiqué qu'il vise désormais sur l'ensemble de l'année une production comprise entre 340 et 360 Térawatt-heure, contre une prévision initialement comprise entre 315 et 345 TWh.



Le groupe explique cette révision en hausse par l'amélioration de la performance des arrêts de tranche, la maîtrise industrielle des contrôles et des chantiers de réparations liés au dossier de la corrosion sous contrainte et l'absence d'aléa climatique majeur pendant l'été.



Cette annonce intervient alors l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné hier son accord au lancement des opérations de 'divergence' du réacteur EPR de Flamanville.



Ce feu vert va permettre permet à EDF d'engager les opérations visant à démarrer la réaction nucléaire en chaîne dans le réacteur, appelées 'divergence', explique l'ASN.



L'agence explique qu'EDF a transmis à la fin du mois d'août les éléments nécessaires pour la délivrance de cet accord, en particulier le bilan des essais de l'installation réalisés depuis l'autorisation de mise en service.



L'ASN explique par ailleurs avoir réalisé plusieurs inspections du réacteur depuis sa mise en service et avoir analysé les événements significatifs déclarés par EDF et les actions correctives mises en oeuvre.





