 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EDF et TotalEnergies ont signé un contrat d’allocation de production nucléaire
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:32

EDF EDF.PA :

* TOTALENERGIES SIGNE AVEC EDF UN PARTENARIAT DE LONG TERME POUR SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE DE SES SITES DE RAFFINAGE & CHIMIE EN FRANCE

* CONTRAT D’ALLOCATION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE (CAPN) POUR UNE DURÉE DE 12 ANS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2028

* CETTE QUOTE-PART PERMETTRA À TOTALENERGIES DE COUVRIR ENVIRON 60% DES BESOINS DE SES SITES DE RAFFINAGE & CHIMIE EN FRANCE ESTIMÉS À 400 MW

Texte original [https://tinyurl.com/2vekp3vr] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,73 USD Ice Europ +5,46%
Pétrole WTI
98,45 USD Ice Europ +5,43%
TOTALENERGIES
78,4900 EUR Euronext Paris -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank