EDF et TotalEnergies ont signé un contrat d’allocation de production nucléaire

EDF EDF.PA :
* TOTALENERGIES SIGNE AVEC EDF UN PARTENARIAT DE LONG TERME POUR SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE DE SES SITES DE RAFFINAGE & CHIMIE EN FRANCE
* CONTRAT D’ALLOCATION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE (CAPN) POUR UNE DURÉE DE 12 ANS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2028
* CETTE QUOTE-PART PERMETTRA À TOTALENERGIES DE COUVRIR ENVIRON 60% DES BESOINS DE SES SITES DE RAFFINAGE & CHIMIE EN FRANCE ESTIMÉS À 400 MW
Texte original [https://tinyurl.com/2vekp3vr] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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