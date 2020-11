EDF, Engie, Total : qui est le plus gros producteur d'énergie ?

En Europe, les plus gros producteurs d'énergie sont les pétroliers. (© J. Corric)

L'un est considéré comme un électricien (nucléaire), l'autre comme un gazier et le troisième comme un pétrolier. Pourtant, EDF, Engie et Total produisent tous les trois la même chose : de l'énergie. Avec le développement des renouvelables, les modèles de ces grandes entreprises ont même - lentement - tendance à se rapprocher. Mais qui produit le plus de joules ?

Le joule, vous connaissez ? Il s'agit de l'unité permettant de mesurer toutes les formes d'énergies. N'étant pas associée à un type de production particulier - comme le watt-heure l'est à l'électricité par exemple - elle est assez peu connue du commun des mortels... pour le moment en tout cas.

Avec l'avènement des renouvelables et la multiplication des sources d'énergie, le joule pourrait en effet gagner en notoriété. Il a un intérêt majeur. Étant «neutre», il pourrait bien être de plus en plus utilisé par les grands producteurs d'énergie, au premier rang desquels les pétroliers.

Total, Shell et consort ont engagé un virage majeur vers la production d'énergie renouvelable, le géant français se revendiquant même déjà comme un groupe «multi-énergies».

Les pétroliers écrasent tout

Dans ce contexte, il devient pertinent de les comparer à d'autres producteurs d'énergie : les groupes gaziers et les électriciens. Et comment comparer des barils de pétrole à des mètres cubes de gaz ou à des kilowatt-heures ? En transformant tout en joules !

Un exercice auquel se sont pliés les analystes de Morgan Stanley. Pour ce faire, ils ont retenu l'équivalence suivante : un baril de pétrole = 5.800 pieds cubes de gaz = 1.600 kilowatt-heure = 6,1 gigajoules, soit 6,1 milliard de joules