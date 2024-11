Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: émission obligataire pour 500 millions de livres information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir procédé avec succès de son émission d'obligations senior pour un montant nominal de 500 millions de livres sterling, obligations d'une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,5%.



Un montant égal au produit net sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements réalisés dans la construction des deux réacteurs de type EPR sur le site d'Hinkley Point C au Royaume-Uni, d'une capacité totale de 3,26 GW.



'Ces réacteurs, dont l'analyse du cycle de vie est évaluée à moins de 6gCO2/kWh, contribueront de façon décisive à l'ambition du Royaume-Uni d'être 'zéro émission nette” à l'horizon 2050', rappelle l'électricien.





