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EDF accepte de céder sa filiale américaine et canadienne à KKR
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 5)

EDF a signé un accord visant à céder EDF Power Solutions aux États-Unis et au Canada à la société de capital-investissement KKR, a annoncé vendredi l'entreprise.

KKR acquerra les activités et les actifs. Aux États-Unis et au Canada, EDF Power Solutions exploite 5,6 gigawatts d'actifs renouvelables.

EDF, qui détient et exploite le parc nucléaire français, doit lever des fonds pour entretenir ses 57 réacteurs vieillissants et financer la construction de six nouvelles tranches.

En novembre , le directeur général d’EDF, Bernard Fontana, avait déclaré à Reuters que la société envisageait de céder entre 50 % et 100 % de sa filiale américaine spécialisée dans les énergies renouvelables, une opération qui pourrait valoriser l’activité à près de 4 milliards d’euros (, soit 4,56 milliards de dollars). EDF a développé 26 gigawatts de projets éoliens, solaires et de stockage par batterie, ainsi que des stations de recharge pour véhicules électriques, et dispose de 17 GW sous contrat de service en Amérique du Nord, dont une petite partie au Canada et au Mexique, selon son site web.

(1 dollar = 0,8773 euro)

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