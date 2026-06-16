Edenred rachète l'allemand The Mobility House Solutions

Le spécialiste des titres restaurant ( 0,86%) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de The Mobility House Solutions (TMH Solutions), un acteur allemand spécialisé dans les solutions de recharge pour véhicules électriques destinées aux entreprises. Cette opération doit permettre au groupe de renforcer son positionnement sur le marché de la mobilité électrique en Allemagne et en Autriche. La finalisation de la transaction est attendue au troisième trimestre 2026.

Filiale de The Mobility House, TMH Solutions propose des services d'installation et de maintenance de bornes de recharge ainsi qu'une plateforme propriétaire de gestion intelligente de la recharge et de l'énergie, ChargePilot®. L'entreprise accompagne plus de 5 000 clients et gère quelque 2 500 dépôts à travers l'Europe.

Avec cette acquisition, Edenred étoffe son offre dédiée aux gestionnaires de flottes en y intégrant des solutions de recharge privée pour véhicules électriques, en complément de ses services de recharge publique, qui donnent accès à plus d'un million de points de charge en Europe. Le groupe entend ainsi renforcer sa capacité à accompagner la transition énergétique des flottes professionnelles, conformément aux objectifs de son plan stratégique Amplify 25-28.

L'opération prévoit également la mise en place d'un partenariat commercial avec The Mobility House Energy, dont les capacités d'agrégation permettront de développer des solutions visant à valoriser la flexibilité énergétique des flottes électriques.