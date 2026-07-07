Edenred obtient la médaille Gold au score Ecovadis pour la deuxième année consécutive. Cette récompense évalue la politique RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) des entreprises.

Cette distinction est décernée aux organisations figurant parmi les 5% mieux notées par Ecovadis.

Avec un score de 84/100, Edenred se place même dans le top 3% des entreprises évaluées, soit plus de 150 000 organisations réparties dans plus de 185 pays et 250 secteurs d'activités.

Le Groupe améliore de 7 points son score de 2025. Edenred a en effet réalisé des progrès significatifs sur sa politique d'achats responsables grâce à un meilleur suivi de ses fournisseurs critiques, et sur son impact environnemental.

Le score Ecovadis est calculé sur la base des réponses à un questionnaire, qui donnent lieu à une note dans quatre domaines : environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables.

Flore Cholley, Group Sustainability Officer a déclaré : "Ce score prouve que nous sommes dans une démarche d'amélioration continue de notre responsabilité sociétale et environnementale. Nous poursuivons nos efforts en 2026 dans un souci de transparence et d'engagement."