Edenred, Forvia, Freelance.com...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BAE Systems

BAE Systems annonce avoir validé plusieurs démonstrations d'attaque électromagnétique (EA) reposant sur une architecture modulaire, capable de neutraliser les défenses aériennes adverses et de perturber l'usage du spectre électromagnétique pour la coordination des opérations. Le prototype a été testé sous nacelle sur un avion d'essai représentant un drone de groupe 4 ou 5 (soit un appareil de plus de 600 kg pouvant voler jusqu'à 18 000 pieds pour le groupe 4 ou au-delà pour le groupe 5).

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera ses résultats annuels.

Boiron

A la suite d'une collaboration opérationnelle en matière de distribution, les Laboratoires Boiron annoncent la signature d'un accord avec Panaxia Malta, société spécialisée dans la recherche et le développement du cannabis à usage médical. Dans le cadre de l'expérimentation française sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis à usage médical en France, conduite par l'ANSM, Boiron a assuré la distribution des médicaments de Panaxia.

Edenred

Edenred dévoile un résultat net part du groupe de 521 MEUR au titre de 2025, en hausse de 2,8%, ainsi qu'un BPA ajusté record de 2,59 EUR, en progression de 10%, et un free cash-flow de 1 111 MEUR, en hausse de 34%. Le groupe de solutions de paiements affiche un EBITDA annuel de 1 360 MEUR, en croissance de 11,2% en données comparables, "illustrant l'effet conjugué de la croissance du chiffre d'affaires et des premiers gains d'efficacité du programme Fit for Growth".

Engie

Engie met en service Assú Sol au Brésil, son plus grand parc solaire au monde. Le complexe photovoltaïque d'Assú Sol, un ensemble de 16 parcs est intégralement entré en service. Le Groupe a obtenu l'aval des autorités brésiliennes le 13 février 2026, à la suite de travaux achevés en décembre 2025 pour un montant total d'investissement de 3,3 milliards de R$.

Entech

La société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

FDJ UNITED

FDJ UNITED annonce que son conseil d'administration, réuni le 18 février, a arrêté les comptes 2025 et proposera à l'assemblée générale du 23 avril 2026 le versement d'un dividende de 2,10 EUR par action, contre 2,05 EUR au titre de l'exercice 2024.

Forvia

A l'occasion de la publication de ses comptes 2025, marqués notamment par une lourde perte nette mais un cash-flow net en forte hausse, Forvia dévoile ses objectifs à horizon 2028, dans le cadre de sa nouvelle stratégie IGNITE. Forvia affiche une perte nette de 2,1 MdsEUR au titre de 2025 (après IFRS 5), "reflétant principalement des charges exceptionnelles non cash liées à la transformation et à la rationalisation du portefeuille", mais un cash-flow net de 962 MEUR, en hausse de 47%.

Freelance.com

Freelance.com annonce un chiffre d'affaires de 273,4 MEUR au titre de son 4e trimestre 2025, en décroissance de 6% en comparaison annuelle (-5% en organique), un recul de 9% en France n'ayant pu être compensé par une croissance de 3% à l'international. Sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires du groupe de services en ressources humaines s'élève à 1 052,6 MEUR, en hausse de 0,3% (-3% en organique), avec une décroissance de 1% sur le périmètre France et une hausse de 3% sur le périmètre international.

Ipsos

Ipsos annonce la nomination de Nathan Brumby en qualité de chief platforms and technology officer, à compter du 16 février. Basé à Paris, il reportera directement à Jean Laurent Poitou, le directeur général du groupe. Cette nomination s'inscrit dans la poursuite de l'évolution organisationnelle du groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, visant à renforcer ses capacités technologiques et le développement de ses plateformes.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies annonce l'obtention des enregistrements et autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation de son système Cellvizio en Suisse et au Royaume-Uni. Ces validations ouvrent l'accès à deux marchés reconnus pour leur expertise en gastro-entérologie interventionnelle et s'inscrivent dans la nouvelle organisation commerciale dévoilée le 4 février 2026 afin d'accélérer la croissance hors des Etats-Unis.

Nicox

Lors du Congrès annuel de l'American Glaucoma Society, la société dédiée à l'ophtalmologie a présenté des données positives issues des études de phase 3 sur NCX 470. Ces données ont révélé que la molécule à action rapide de la société française spécialisée dans l'ophtalmologie permettait une réduction de la pression intraoculaire parmi les meilleures de sa catégorie, pouvant atteindre jusqu'à 10 mmHg par rapport à la valeur de base, ce qui répond aux exigences d'efficacité pour la demande d'approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine.

Solvay

Le groupe chimique a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros, en recul organique de 6,5% par rapport à 2024, dans un contexte de faiblesse persistante des marchés export du carbonate de soude et de Coatis. Les peroxydes et le bicarbonate ont en revanche affiché une progression sur un an.

Technip Energies

L'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les infrastructures énergétiques et de décarbonation, en consortium avec JGC et Samsung Heavy Industries, a remporté un contrat significatif auprès de Mozambique Rovuma Venture, coentreprise incluant Eni, pour poursuivre le développement du projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte, au large du Mozambique.

Verallia

Le fabricant de bouteilles et d'emballages en verre détaillera ses résultats annuels.

Wallix

