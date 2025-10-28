 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,05
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred et Pluxee au rebond après le rejet de la taxation sur les titres-restaurant
information fournie par AOF 28/10/2025 à 12:45

(AOF) - Edenred (+4,69%, à 26,59 euros) affiche la deuxième plus forte progression du CAC 40 et Pluxee (+4,11% à 17,22 euros) la quatrième plus forte hausse du SBF 120. Motif : la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté hier la création d'une taxe patronale sur les titres-restauran à hauteur de 8%, proposée par le gouvernement dans le projet de budget de la Sécurité sociale.

Valeurs associées

EDENRED
26,4900 EUR Euronext Paris +4,29%
PLUXEE
17,2000 EUR Euronext Paris +3,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank