Edenred et Pluxee au rebond après le rejet de la taxation sur les titres-restaurant

(AOF) - Edenred (+4,69%, à 26,59 euros) affiche la deuxième plus forte progression du CAC 40 et Pluxee (+4,11% à 17,22 euros) la quatrième plus forte hausse du SBF 120. Motif : la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté hier la création d'une taxe patronale sur les titres-restauran à hauteur de 8%, proposée par le gouvernement dans le projet de budget de la Sécurité sociale.
