Edenred en chute après sa publication à fin septembre

Edenred abandonne 5,1% à 27,7 EUR, après la publication par le groupe de services d'un revenu total de 2 198 MEUR à fin septembre, en hausse de 1% en données publiées et de 0,6% en données comparables par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

Le chiffre d'affaires opérationnel du fournisseur de solutions de paiement est resté quasiment stable en données publiées ( 0,6%), à 2 027 MEUR, et a progressé de 1,1% en données comparables sur les neuf premiers mois de cette année.

Sur le seul 3e trimestre, son chiffre d'affaires opérationnel s'est établi à 667 MEUR, en baisse de 1,2% en données comparables, du fait des effets des changements réglementaires concernant les titres-restaurant en Italie et au Brésil, sans lesquels il aurait enregistré une croissance intrinsèque de 6,6%.

S'appuyant sur cette croissance jugée solide du chiffre d'affaires au 3e trimestre, Edenred confirme ses objectifs pour 2026, année de réajustement de sa base d'activité dans un contexte de réformes réglementaires en Italie et au Brésil concernant l'activité repas et alimentation.

Edenred a confirmé sa prévision d'une baisse de l'EBITDA entre 7% et 10% en données comparables en 2026. "En revanche, le groupe a abaissé de 10 MEUR sa fourchette d'EBITDA en données publiées, désormais attendue entre 1,22 et 1,26 MdEUR, afin de tenir compte de la cession d'Edenred North America", note Jefferies.

"Cette prévision est globalement cohérente avec le consensus, qui anticipe une baisse organique de 8%, mais reste inférieure à nos attentes d'un recul de 5%", précise la banque d'affaires américaine, qui maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 27,5 EUR.