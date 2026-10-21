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Foot : "Kvara", gravement blessé au genou droit, absent plusieurs mois (PSG)
information fournie par AFP 21/10/2026 à 11:36

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L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia (c) quitte la pelouse après s'être blessé au genou droit lors du match contre le FC Barcelone, réconforté par Xavi Espart, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia (c) quitte la pelouse après s'être blessé au genou droit lors du match contre le FC Barcelone, réconforté par Xavi Espart, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia, blessé mardi contre le FC Barcelone, est "victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit" et sera absent plusieurs mois, a annoncé mercredi le club.

A la suite de cette grave blessure, sa saison pourrait être terminée.

Contacté par l'AFP, l'entourage de "Kvara" a estimé qu'à ce stade "il était difficile" de parler d'une date de retour sur les terrains, mais il faudra compter plus de six mois d'absence avec ce type de blessure.

Sorti à l'heure de jeu mardi après un contact avec le Barcelonais Xavi Espart, l'attaquant de 25 ans avait rejoint les vestiaires sans pouvoir poser la jambe droite, aidé par deux soigneurs. Sur les images, le genou du Parisien semble faire une rotation vers l'intérieur.

L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia blessé au genou droit lors du match face au FC Barcelone, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia blessé au genou droit lors du match face au FC Barcelone, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Géorgien "subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours", a précisé le PSG, qui a subi deux autres blessures mardi lors de la victoire (4-2) à domicile face au Barça en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé s'est blessé de nouveau à la cuisse gauche au bout de 20 minutes. Le Français, qui souffre d'une "lésion" restera "en soins ces prochaines semaines", selon le PSG.

Et c'est aussi le cas du capitaine Marquinhos, touché à la cuisse droite, et en soins plusieurs semaines également, selon le communiqué médical du club.

En attaque, le PSG, qui perd deux de ses stars pendant plusieurs semaines, se reposera sur Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts, les recrues estivales.

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