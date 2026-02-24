Edenred dépasse ses objectifs 2025 malgré une baisse du CA Europe au T4

Edenred EDEN.PA grimpe en Bourse mardi, des résultats 2025 supérieurs aux objectifs ayant compensé la baisse du chiffre d'affaires en Europe du groupe de services aux entreprises, qui a confirmé s'attendre à une baisse de son Ebitda en 2026 en raison des changements réglementaires au Brésil et en Italie.

Pour l'exercice 2025, le spécialiste des titres-restaurant a enregistré 1,36 milliard d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), après 1,27 milliard en 2024.

Selon le communiqué, il s'agit d'une hausse de 11,2% de l'Ebitda en données comparables, dépassant ainsi l'objectif 2025 d'Edenred, fixé à au moins 10%.

Le groupe, sorti du CAC 40 .FCHI en décembre, indique également avoir enregistré un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda de 82%, tandis que l'objectif était d'au moins 70%.

À la Bourse de Paris, le titre monte de 8,02% à 8h15 GMT, tirant dans son sillage celui de son concurrent Pluxee PLX.PA , qui emporte 3,96% au même moment.

Les analystes de JP Morgan soulignent dans une note que les résultats sont solides, malgré l'absence de précision supplémentaire concernant la situation au Brésil "après qu'un juge a accordé une injonction à Edenred en janvier".

En novembre, Edenred avait prévenu que le changement de cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil pourrait peser sur ses résultats 2026.

Le groupe a toutefois enregistré une baisse de 3,4% en comparable du chiffre d'affaires opérationnel en Europe au quatrième trimestre, citant "l'impact de l'évolution réglementaire sur l'activité de titres-restaurant en Italie".

Selon Barclays, le quatrième trimestre a légèrement manqué ses objectifs, le courtier citant dans une note un impact négatif de 4% des taux de change.

Pour 2026, Edenred confirme s'attendre à une baisse de l'Ebitda comprise entre 8 et 12% en données comparables, "correspondant à une croissance intrinsèque de l'Ebitda comprise entre +8 % et +12, soit le niveau attendu pour 2027 et 2028", selon le communiqué.

Le groupe anticipe également un net ralentissement du taux de conversion free-cash-flow/Ebitda, en annonçant un objectif d'au moins 35%.

Edenred proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende en numéraire de 1,33 euro par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Dimitri Rhodes ; édité par Augustin Turpin)