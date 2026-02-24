 Aller au contenu principal
Edenred dépasse ses objectifs 2025 malgré une baisse du CA Europe au T4
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:58

Edenred EDEN.PA grimpe en Bourse mardi, des résultats 2025 supérieurs aux objectifs ayant compensé la baisse du chiffre d'affaires en Europe du groupe de services aux entreprises, qui a confirmé s'attendre à une baisse de son Ebitda en 2026 en raison des changements réglementaires au Brésil et en Italie.

Pour l'exercice 2025, le spécialiste des titres-restaurant a enregistré 1,36 milliard d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), après 1,27 milliard en 2024.

Selon le communiqué, il s'agit d'une hausse de 11,2% de l'Ebitda en données comparables, dépassant ainsi l'objectif 2025 d'Edenred, fixé à au moins 10%.

Le groupe, sorti du CAC 40 .FCHI en décembre, indique également avoir enregistré un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda de 82%, tandis que l'objectif était d'au moins 70%.

À la Bourse de Paris, le titre monte de 8,02% à 8h15 GMT, tirant dans son sillage celui de son concurrent Pluxee PLX.PA , qui emporte 3,96% au même moment.

Les analystes de JP Morgan soulignent dans une note que les résultats sont solides, malgré l'absence de précision supplémentaire concernant la situation au Brésil "après qu'un juge a accordé une injonction à Edenred en janvier".

En novembre, Edenred avait prévenu que le changement de cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil pourrait peser sur ses résultats 2026.

Le groupe a toutefois enregistré une baisse de 3,4% en comparable du chiffre d'affaires opérationnel en Europe au quatrième trimestre, citant "l'impact de l'évolution réglementaire sur l'activité de titres-restaurant en Italie".

Selon Barclays, le quatrième trimestre a légèrement manqué ses objectifs, le courtier citant dans une note un impact négatif de 4% des taux de change.

Pour 2026, Edenred confirme s'attendre à une baisse de l'Ebitda comprise entre 8 et 12% en données comparables, "correspondant à une croissance intrinsèque de l'Ebitda comprise entre +8 % et +12, soit le niveau attendu pour 2027 et 2028", selon le communiqué.

Le groupe anticipe également un net ralentissement du taux de conversion free-cash-flow/Ebitda, en annonçant un objectif d'au moins 35%.

Edenred proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende en numéraire de 1,33 euro par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Dimitri Rhodes ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EDENRED
19,4100 EUR Euronext Paris +6,62%
