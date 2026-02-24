GB: Decathlon va ouvrir une boutique dans un magasin Ikea

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Decathlon va ouvrir au printemps une boutique au sein d'un magasin Ikea à Croydon, dans la banlieue sud de Londres, première coopération de ce type entre les enseignes française et suédoise, a annoncé mardi Ingka Group, holding qui regroupe la quasi-totalité des franchises Ikea.

"C'est la première fois que le plus grand groupe de franchisés Ikea accueille une autre grande enseigne mondiale dans un magasin classique", a déclaré à l'AFP Javier Quinones, responsable commercial d'Ingka Group.

Cet espace de vente Decathlon, d'une surface de près de 1.200 m2 au sein d'un magasin Ikea de 25.000 m2, disposera de sa propre entrée, a précisé le groupe suédois dans un communiqué.

"L'ouverture de nos magasins à des enseignes tiers obéit à une même logique: améliorer encore l'expérience client dans les magasins Ikea et permettre aux clients de trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur style de vie en un seul et même endroit pratique", a expliqué M. Quinones, en rappelant que la fréquentation des magasins Ikea avait progressé de 1,3% sur l'exercice 2025.

"Pour nous, il est important de travailler avec des enseignes qui enrichissent l'offre Ikea avec des produits de haute qualité et abordables qui profitent au plus grand nombre, et non à une minorité", a-t-il ajouté.

"Cette ambition commune a motivé notre décision de coopérer avec Decathlon", a poursuivi le responsable du groupe suédois.

Ikea coopère déjà avec d'autres enseignes dans d'autres pays, comme avec le distributeur de produits électroniques nordique Kjell & Company dans deux magasins en Suède, mais sur une surface beaucoup plus modeste.

Ingka Group attend de voir l'accueil que réserveront les clients à cette première ouverture d'un Decathlon avant d'envisager un éventuel développement de cette coopération.

"Le projet pilote sera évalué en fonction des réactions des clients, des tendances en matière de fréquentation et des performances commerciales globales. Nous déciderons ensuite des prochaines étapes", a ajouté M. Quinones.