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Edenred dépasse les attentes au T3 avec l'activité "Mobilité"
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:23

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Le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy

Le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy

Edenred ‌a publié mercredi un revenu ​total supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, à 725 ​millions d'euros contre 709 millions attendus ​par les analystes ⁠dans un consensus compilé par ‌le spécialiste français des titres-restaurant, qui cite la croissance ​continue ‌de son segment mobilité.

"Mobilité est ⁠une activité qui est, on peut considérer, encore en lancement ⁠avec plein ‌de nouveaux marchés qui se ⁠développent comme le véhicule ‌électrique. Et donc elle ⁠a une pente de croissance ⁠plus rapide", ‌a déclaré lors d'une conférence ​de presse ‌Virginie Duperat-Vergne, directrice générale Finance du groupe de ​services aux entreprises.

Le chiffre d'affaires opérationnel trimestriel ressort ⁠à 667 millions d'euros, également au-dessus des 658 millions attendus dans le consensus.

(Rédigé par Margaux Perrin et Dimitri Rhodes; version française ​Augustin Turpin)

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