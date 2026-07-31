Edenred conclut un partenariat stratégique avec Abry Partners

Edenred SE EDEN.PA :
* EDENRED ET ABRY PARTNERS SCELLENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR ACCOMPAGNER LA PROCHAINE PHASE DE DÉVELOPPEMENT D'EDENRED PAY NORTH AMERICA
* INVESTISSEMENT INITIAL EN NUMÉRAIRE DE 75 MILLIONS DE DOLLARS
* LA STRUCTURE DE CETTE OPÉRATION INDUIT UN PRIX DE CONVERSION CORRESPONDANT À UNE VALEUR DES CAPITAUX PROPRES MINIMALE DE $375 MILLIONS
Texte original nNDL5d314z Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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