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Edenred conclut un partenariat stratégique avec Abry Partners
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:37
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Edenred SE EDEN.PA :

* EDENRED ET ABRY PARTNERS SCELLENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR ACCOMPAGNER LA PROCHAINE PHASE DE DÉVELOPPEMENT D'EDENRED PAY NORTH AMERICA

* INVESTISSEMENT INITIAL EN NUMÉRAIRE DE 75 MILLIONS DE DOLLARS

* LA STRUCTURE DE CETTE OPÉRATION INDUIT UN PRIX DE CONVERSION CORRESPONDANT À UNE VALEUR DES CAPITAUX PROPRES MINIMALE DE $375 MILLIONS

Texte original nNDL5d314z Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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