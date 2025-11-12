Edenred chute, le nouveau cadre réglementaire au Brésil pourrait peser en 2026

siÃ¨ge d'Edenred (crédit photo : Edenred / )

Edenred EDEN.PA chute en Bourse mercredi, entraînant les valeurs françaises des services aux entreprises derrière lui, après avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil et prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats 2026.

A Paris, vers 08h15 GMT, l'action chute de 10% à 19,1 euros, contre une hausse de 0,54% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Dans son sillage, Pluxee PLX.PA perd 6,8% et Sodexo EXHO.PA abandonne 1,2%.

"Edenred exprime son inquiétude quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre l'intégrité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée (en particulier avec les clients publics)", indique le groupe dans un communiqué.

"Conformément aux prévisions, la combinaison d'un plafonnement des commissions facturées aux commerçants (à 3,6%) et d'une réduction du délai de paiement aux commerçants (de 30 à 15 jours environ) sera mise en œuvre progressivement au cours des 3 à 12 prochains mois", expliquent les analystes de JPMorgan dans une note.

Si ces mesures entraient en vigueur, Edenred dit anticiper pour 2026 une baisse organique de son Ebitda comprise entre -8% et -12%, contre une fourchette comprise entre +2% et +4% indiquée précédemment.

Selon les analystes de JPMorgan, l'impact semble plus important que prévu.

Le groupe a précisé que, pour 2027 et 2028, ses perspectives annoncées la semaine dernière dans le cadre de son plan Amplify resteront inchangées.

