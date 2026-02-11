De la pluie, du vent et des crues: la tempête Nils débarque sur la France

Des rafales de vent, beaucoup de pluie et d'importantes crues: 19 départements sont placés en vigilance orange, de la façade atlantique à la Méditerranée ( AFP / Valery HACHE )

Dix-neuf départements, de la façade Atlantique au Massif central, sont placés en vigilance orange mercredi par Météo-France à l'approche de la tempête Nils, tandis que six autres sont en alerte pour le vent en Corse et les avalanches dans les Alpes.

"Les perturbations très pluvieuses s'enchaînent sur une grande partie de la France. Une nouvelle dépression tempétueuse baptisée Nils intéressera le pays entre mercredi et jeudi, avec des vents violents au sud du pays et de nouveaux cumuls de précipitations importants en de nombreuses régions", indique le service de prévision dans son dernier bulletin.

La tempête abordera la façade atlantique mercredi soir et se décalera jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse, avec des rafales attendues entre 120 et 140 km/h sur le littoral atlantique, 100 et 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest et de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée.

Sept départements (Vendée, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Haute-Corse et Corse-du-Sud) sont ainsi placés en vigilance orange pour le vent.

Dans le Massif central, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme le sont pour un risque d'inondation, la fonte de la neige s'ajoutant aux fortes précipitations. Depuis mardi matin, il est tombé sur ces départements jusqu'à 60 millimètres de pluie (soit 60 litres d'eau par mètre carré) et des cumuls équivalents sont attendus d'ici vendredi.

"Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation", indique Météo-France. "La situation hydrique de la France s'annonce extrêmement tendue dans les semaines à venir, avec des risques accrus de saturation, de ruissellement et de perturbation des travaux agricoles", estime de son côté l'agroclimatologue Serge Zaka.

L'activité du BTP est également affectée par la pluie persistante, provoquant des retards de chantier, selon des professionnels du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. "On est en plein dedans depuis trois semaines", a déclaré mercredi à l'AFP la responsable d'une entreprise spécialisée dans les travaux de façade en Charente.

- "Débordements dommageables" -

Des vignes inondées le long de la Garonne à Portets près de Bordeaux, le 5 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Seize départements sont également placés en vigilance orange face au risque de crues sur des tronçons de fleuves et rivières qui les traversent.

Il s'agit de l'Ariège, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de la Loire-Atlantique, du Lot-et-Garonne, du Maine-et-Loire, du Morbihan, des Deux-Sèvres, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne.

"Les précipitations successives et abondantes des dernières semaines ont créé des conditions propices à la formation de crues", avec une hausse du niveau des cours d'eau et une humidité des sols "très élevée", souligne Vigicrues dans son dernier bulletin.

"Des débordements dommageables" sont en cours notamment sur l'Hers et la Lèze, deux affluents de la rivière Ariège, signale l'organisme de surveillance dans son dernier bulletin.

"Des épisodes pluvieux importants se succèdent depuis plusieurs semaines en France. La Bretagne a été particulièrement touchée et continue de l'être. C'est maintenant une large moitié ouest du pays qui est concernée par ces pluies qui entraînent une élévation du niveau des rivières", a prévenu mardi soir le ministère de la Transition écologique, mettant en garde contre une situation "fortement évolutive".

Dans les Alpes enfin, quatre départements (Hautes-Alpes, Isère, Savoie et Haute-Savoie) sont en alerte face au risque d'avalanches, alors qu'il est tombé entre 20 et 50 centimètres de neige au-dessus de 2.000 mètres d'altitude, selon Météo-France. Les cumuls pourraient atteindre un mètre localement dans les prochaines 24 heures.

Le prévisionniste anticipe jeudi "de nombreuses grandes avalanches" en altitude, "généralement au-dessus de 1.600 à 1.800 m", certaines "plus volumineuses" pouvant descendre "plus bas dans les vallées".