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ECOSLOPS : ECOSLOPS : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026
information fournie par Actusnews 29/10/2026 à 20:00

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Paris, le 29 octobre 2026
A 20 heures

Ecoslops annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté :

  • Sur le site de la société dans la rubrique : https://www.ecoslops.com/category/finance/centre-de-documentation-rapports-financiers/
  • Et sur le site d'Euronext : https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0011490648-ALXP/financial-calendar

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

www.ecoslops.com


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- SECURITY MASTER Key : lGlrkZxsapibx56bYseZb5RmbGZpw2LHZWeVyWFxaZeUnHJknJthbsqSamlhnW1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100882-cp-mise-a-disposition-du-rapport-financier-semestriel-2026.pdf

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