Ardèche: un gynécologue mis en examen pour viols

Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques ( AFP / Damien MEYER )

Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Privas.

Le médecin qui travaillait notamment dans une clinique d'Annonay depuis une dizaine d’années a été placé sous contrôle judiciaire et a reçu l’interdiction d’exercer son activité en mars.

Dans ce dossier, trois victimes sont à ce stade concernées, mais une commission rogatoire a été lancée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en mars pour "recueillir tous témoignages utiles à la manifestation de la vérité, à identifier le cas échéant d’autres plaignantes, ainsi qu’à la réalisation d’expertises médico-légales", précise auprès de l'AFP la procureure Cécile Nainani.

D’après plusieurs témoignages recueillis par l’AFP, d’anciennes patientes reprochent au médecin des examens douloureux, des gestes et remarques déplacées ou le non-respect de la confidentialité médicale.

"Quand je suis sortie j’étais terrorisée. A l’époque, avec d’autres femmes, on avait envoyé un courrier à l’ordre des médecins. J’étais persuadée qu’après tout ça, il n’exerçait plus", raconte ainsi une femme qui a consulté ce médecin il y a une dizaine d’années.

Le praticien soupçonné conteste les faits qui lui sont reprochés, précise le parquet.