ECOSLOPS : ECOSLOPS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2026

Paris, le 16 juillet 2026, à 18h00

CHIFFRE D'AFFAIRES

En M€ S1 2025 S1 2026 Var M€ Var % Ecoslops Portugal - Produits raffinés 4,4 5,5 1,1 25% Ecoslops Portugal - Services portuaires 1,6 1,8 0,2 10% Chiffre d'affaires total 6,0 7,3 1,3 21%

Ecoslops a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2026 de 7,3M€, en progression de 21% par rapport au premier semestre 2025, grâce à son activité Produits raffinés.

Dans un marché pétrolier qui s'est réorienté à la hausse avec le déclenchement du conflit au Moyen Orient (le baril en € a progressé de 15% entre le S1 2025 et le S1 2026, dont -23% sur janvier/février et +38% sur mars/juin), le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 25% sur l'activité produits raffinés ; cette progression se décomposant en +35% d'effet prix (tiré par les prix du gasoil) et -10% d'effet volume.

Du fait d'opérations de maintenance plus précoces qu'en 2025, les quantités produites ont quant à elles baissé de 14%, passant de 13 038 tonnes en 2025 à 11 264 tonnes en 2026. Ce décalage devrait être entièrement comblé à fin juillet 2026.

Trésorerie

La trésorerie du Groupe s'élève à 3,8 M€ au 30 juin 2026, dont 2,9 M€ de trésorerie disponible (compte tenu de 0,8M€ d'avance conditionnée sur subvention d'investissements qui seront remboursés au second semestre 2026).

L'endettement net du groupe, de 11,9 M€ au 31 décembre 2025, est de 13,6M€ au 30 juin 2026, impacté par un besoin en fonds de roulement plus élevé (de 1,2M€) compte tenu du niveau des cours à la clôture de la période.

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

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