ECONOCOM : LE GROUPE ECONOCOM CONFIRME SA TRAJECTOIRE RSE D'EXCELLENCE AVEC LA MEDAILLE PLATINUM ECOVADIS

Communiqué de presse

Bruxelles, le 27 avril 2026

LE GROUPE ECONOCOM CONFIRME SA TRAJECTOIRE RSE

D'EXCELLENCE AVEC LA MEDAILLE PLATINUM ECOVADIS

Econocom annonce avoir obtenu la médaille Platinum EcoVadis, plus haute distinction décernée par l'organisme de notation RSE de référence mondiale.

Dans un secteur du numérique déjà parmi les mieux notés en moyenne, Econocom se distingue en intégrant le top 1 % des 150 000 entreprises évaluées au niveau mondial.

Avec un score de 88/100 attribué au groupe, cette reconnaissance concrétise plusieurs années d'engagement structuré en matière de responsabilité sociétale et environnementale, au cœur du plan stratégique ‘One Econocom'. Elle confirme la position du groupe comme acteur de référence d'une transformation numérique responsable, conciliant performance économique, exigence environnementale et impact sociétal.

Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « L'obtention de la médaille Platinum EcoVadis est une grande source de fierté pour le groupe Econocom. Elle est la reconnaissance d'un engagement de long terme, porté par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, visant à intégrer pleinement les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques au cœur de notre modèle. Cette exigence structure notre action au quotidien et reflète une conviction forte : faire de la performance durable un levier concret de valeur pour nos clients, nos partenaires et l'ensemble de nos parties prenantes. »

Un agenda et des priorités RSE renforcés

Econocom enregistre une progression globale de +12 points par rapport à sa précédente évaluation, reflétant une amélioration continue sur l'ensemble des quatre piliers analysés par EcoVadis : Environnement (89/100), Social & Droits Humains (89/100), Éthique (86/100), et Achats Responsables (86/100).

Déjà certifié Gold par EcoVadis en 2024, le groupe visait l'obtention de la médaille Platinum d'ici 2028. Cette reconnaissance intervient donc avec deux ans d'avance sur l'objectif préalablement fixé, illustrant la solidité et la cohérence de la trajectoire engagée.

Dans un contexte où les critères ESG jouent un rôle croissant dans les processus de sélection et les appels d'offres, cette médaille constitue un signal fort de confiance, de transparence et de fiabilité pour les clients et partenaires d'Econocom. Elle vient également compléter la validation SBTi en 2024 des engagements du groupe en matière de décarbonation.

Véronique di Benedetto , Vice-présidente d'Econocom France en charge de la RSE et de l'impact, a déclaré : « Cette distinction s'inscrit dans une trajectoire de long terme, fidèle à l'ADN d'Econocom depuis 1973. Elle reflète un engagement collectif, porté par l'ensemble de nos équipes que je remercie, autour de priorités structurantes : le numérique responsable et l'économie circulaire, l'inclusion et la diversité, la réduction de notre empreinte environnementale, l'engagement social et une gouvernance responsable. Ce travail de fond, mené avec constance dans toutes les entités du groupe, a été déterminant dans l'obtention de ce résultat et nous engage à poursuivre cette dynamique avec la même exigence. »

Pour en savoir plus sur les engagements et résultats RSE du groupe, consultez le rapport impact 2025 .

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles, indicesTech Leaders et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom : Laurence.decaux@econocom.com

Contact agence de presse : groupeeconocom@havas.com