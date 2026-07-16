ECONOCOM : L'UGAP FAIT LE CHOIX D'ECONOCOM EXAPROBE POUR SON OFFRE CYBERSÉCURITÉ RÉSEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Communiqué de presse

Bruxelles, le 16 juillet 2026

L'UGAP FAIT LE CHOIX D'ECONOCOM EXAPROBE

POUR SON OFFRE CYBERSÉCURITÉ RÉSEAUX

ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Le Groupe Econocom annonce la sélection d'Econocom Exaprobe par l'UGAP, centrale d'achat public de référence, pour le lot de son marché de cybersécurité portant sur la fourniture de solutions de cybersécurité réseaux et ses prestations associées. Ce marché, qui prendra effet le 16 juillet 2026 pour une durée de trois ans, permet à Econocom Exaprobe d'intégrer et de distribuer ses solutions de cybersécurité réseaux auprès de l'ensemble des 20 000 clients de l'UGAP, collectivités territoriales, administrations et établissements publics de l'État, acteurs du secteur médico-social.

Angel Benguigui, CEO d'Econocom , a déclaré : « Face à l'intensification des cybermenaces et aux impératifs croissants de souveraineté numérique, la cybersécurité s'impose comme un pilier stratégique incontournable pour l'ensemble des organisations du secteur public. La sélection d'Econocom Exaprobe par l'UGAP témoigne de notre capacité à répondre, pour ces organisations publiques, aux défis les plus exigeants en matière de protection des infrastructures numériques. »

Un écosystème de solutions complémentaires pour une protection complète

Le marché de l'UGAP couvre l'intégralité du spectre opérationnel de la cybersécurité réseau : fourniture de solutions, intégration, déploiement, exploitation, supervision et accompagnement à la sécurisation des architectures. À travers ce marché, Econocom Exaprobe devient un partenaire stratégique des acteurs publics dans la protection de leurs infrastructures réseau et de leurs flux de communication.

L'offre déployée par Econocom Exaprobe s'appuie sur un écosystème de solutions technologiques de référence , sélectionnées pour leur complémentarité et leur capacité à couvrir l'ensemble des besoins de protection, de supervision et de sécurisation des infrastructures.

Pour la segmentation et la protection avancée des réseaux, l'offre propose les solutions de pare-feux nouvelle génération des éditeurs Cisco, Fortinet et Stormshield . Ce dernier offrant également des équipements adaptés aux environnements & architectures de niveau Diffusion Restreinte.

La détection avancée des menaces est assurée par les solutions d'Analyse Comportementale Réseau (ACR ou NDR) de l'éditeur Français Gatewatcher.

La sécurisation des accès aux services et applications est couverte par les solutions F5 au travers des modules de Répartition de Charge (Load-balancing), de Reverse Proxy (WAF) et d'accès VPNSSL.

La fiabilisation des services d'adressage repose sur les solutions DNS, DHCP et IPAM d' EfficientIP.

Concernant la sécurisation de la navigation sur internet, l'offre s'appuie sur les solutions Next-Gen Secure Web Gateway de Fortinet.

Enfin, la protection des données sensibles et des communications est garantie par les solutions de chiffrement d' Eviden.

Répondre à l'urgence cyber du secteur public grâce à une expertise reconnue

Dans un contexte marqué par l'intensification des cybermenaces et une dépendance croissante des organisations aux systèmes d'information, la sécurisation des infrastructures réseau est devenue un impératif stratégique pour le secteur public.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'intégration de solutions complexes pour des environnements critiques, Econocom Exaprobe s'appuie sur 220 consultants et ingénieurs spécialisés, répartis sur six sites en France. Certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 et ITIL, l'entreprise inscrit son engagement dans une démarche d'amélioration continue de ses pratiques, notamment en matière de sécurité, de résilience des infrastructures et d'éco-conception.

Alexandre Murati, Directeur Général d'Econocom Exaprobe, déclare : « Les équipes d'Econocom Exaprobe, aux côtés de leurs partenaires technologiques, sont fières de pouvoir mettre leur expertise au service de la protection des infrastructures du secteur public. Dans un environnement de menaces en constante évolution, la cybersécurité s'affirme plus que jamais comme un enjeu structurant, à la confluence de la souveraineté numérique, de la résilience opérationnelle et de la confiance dans le service public. »









À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.





A PROPOS DE L'UGAP

Centrale d'achat public en France, l'UGAP agit pour la commande publique. Elle accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs publics à faire le choix de l'achat juste au service d'une économie compétitive et durable. L'établissement propose des solutions et des services performants accessibles directement par les collectivités territoriales, services de l'Etat, hôpitaux et secteur médico-social. Les procédures d'appel d'offres sont accomplies par les experts de l'UGAP qui assurent aussi l'ensemble de la relation commerciale, de la demande de devis à la livraison, en passant par la facturation et la gestion des éventuels litiges.

Acteur de mise en oeuvre des politiques d'achat responsable, l'UGAP se distingue par son engagement RSE objectif et mesurable. Ainsi, en 2025, 100 % de ses marchés intègrent une disposition environnementale et 73 % une disposition sociale. Près de 68 % de ses fournisseurs* sont des PME, et 96,4 % des titulaires de marché sont implantés en France. Depuis 2013, la centrale d'achat public détient le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables".

En 2025, son activité globale s'est élevée à 6,98 milliards d'euros HT.

*titulaires, sous-traitants, co-traitants, éditeurs de logiciels



Pour en savoir plus : www.ugap.fr





À PROPOS D'ECONOCOM EXAPROBE

Avec 220 consultants et ingénieurs spécialisés, répartis sur six sites en France, Econocom Exaprobe a réalisé un chiffre d'affaires de 140 M€ en 2025. Sa démarche d'accompagnement repose sur une veille technologique continue, l'expertise certifiée de ses équipes et une compréhension approfondie des enjeux de cybersécurité de ses clients. Econocom Exaprobe est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 et ITIL, et s'inscrit dans une démarche de réduction de l'empreinte environnementale du numérique.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom : Asma.mnasser@econocom.com / Laurence.decaux@econocom.com

Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com

Clea Czechowski : clea.czechowski@havas.com

Naïri Khemtemourian : nairi.khemtemourian@havas.com