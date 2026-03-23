ECONOCOM : FACE À L'ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ DU CAPITAL TECHNOLOGIQUE, ECONOCOM ACCÉLÈRE LA STRUCTURATION DE SA VERTICALE FINANCING SOLUTIONS

Communiqué de presse

Bruxelles, le 23 mars 2026

FACE À L'ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ DU CAPITAL

TECHNOLOGIQUE, ECONOCOM ACCÉLÈRE LA STRUCTURATION

DE SA VERTICALE FINANCING SOLUTIONS

Les entreprises européennes font face à un défi croissant : alors que les investissements technologiques dépassent 1 200 milliards d'euros par an, une part significative de ces budgets demeure immobilisée dans les bilans, dans un contexte de coût du capital élevé, de cycles d'innovation raccourcis et d'exigences réglementaires renforcées. Face à cet enjeu, et dans le cadre de sa conférence organisée à Rome, Econocom annonce la poursuite du déploiement de sa verticale historique dédiée à la gestion du capital technologique et stratégique, Financing Solutions , capable d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de l'ensemble du cycle de vie de leurs actifs, de l'acquisition à la revalorisation.

Angel Benguigui, CEO d'Econocom : « La gestion du capital technologique est entrée dans une nouvelle ère. Les organisations qui sauront aligner leurs cycles d'investissement sur la réalité de leurs usages gagneront en agilité, en résilience et en capacité d'innovation. C'est précisément la vision que le groupe Econocom porte à l'échelle européenne. »

Quand la gestion du capital technologique devient un impératif stratégique

Le marché de la distribution IT en Europe avoisine désormais les 67 milliards d'euros par an (Context), portées par les cycles de renouvellement technologique. La location IT représente quant à elle environ 7% de ces dépenses selon IDC soit un marché européen de 7 milliards d'euros. Enfin, le marché des services est principalement tiré par la sécurité, avec une croissance à deux chiffres dans les domaines des infrastructures et des espaces de travail.

Pionnier du financement locatif d'actifs technologiques et stratégiques depuis sa fondation, le groupe a toujours considéré la gestion du capital technologique comme un levier de performance pour les entreprises. Les évolutions récentes du contexte économique et réglementaire lui donnent aujourd'hui une résonance nouvelle. Ainsi, et face à ces différents enjeux, Econocom accompagne les directions financières et IT dans la transformation de leurs investissements technologiques en modèles d'usage plus flexibles et optimisés.

Concrètement, cette approche permet aux entreprises de préserver leur trésorerie, d'améliorer leur visibilité financière et de financer plus facilement l'innovation. Sur le plan opérationnel, elle assure la simplification de la gestion des actifs technologiques et stratégiques, l'amélioration de la visibilité budgétaire et harmonisation des stratégies d'investissement à l'échelle internationale ; sur le plan environnemental et réglementaire, elle garantit l'intégration dès l'amont des exigences ESG et contribution aux objectifs de décarbonation du numérique.

C'est le cas du groupe InVivo, qui a fait appel à Econocom dans le cadre d'une fusion pour harmoniser sa workplace IT à l'échelle internationale : pilotage centralisé du parc, parcours utilisateur clé en main et gestion complète du cycle de vie des équipements. Résultat : une meilleure visibilité budgétaire, une réduction des coûts cachés et des impacts RSE mesurables grâce à la valorisation des équipements en fin de vie.

Isabelle Poullain, Responsable Achats IT & Telecom chez InVivo : « Grâce au modèle As a Service d'Econocom, nous avons pu allier la technologie, la finance et la RSE, avec un parcours utilisateur qui va de l'achat jusqu'au reconditionnement du matériel. »

La maîtrise du cycle de vie, levier de différenciation et d'optimisation économique

Cette démarche globale de la gestion du capital technologique repose sur un levier clé : la maîtrise complète du cycle de vie des actifs , de leur acquisition à leur valorisation en fin d'usage, qui constitue un facteur de différenciation économique et stratégique majeur.

La performance du modèle Econocom repose sur une maîtrise fine de l'ensemble du cycle de vie des actifs technologiques et stratégiques, et en particulier de leur phase de fin d'usage . En valorisant les équipements arrivés en fin de cycle, Econocom permet aux entreprises de sécuriser une valeur résiduelle qui améliore significativement l'équation économique de leurs investissements, réduit le coût total de possession et renforce la pertinence des modèles de financement locatif.

Cette vision intégrée de la gestion de fin de cycle constitue un levier à la fois financier, opérationnel et environnemental . Elle permet de prolonger la durée de vie des équipements, de limiter l'obsolescence accélérée liée aux cycles d'innovation, et de contribuer concrètement aux objectifs de décarbonation et de responsabilité sociétale des entreprises.

Pour soutenir ce modèle, Econocom s'appuie sur un écosystème industriel structuré et intégré , conçu comme une infrastructure au service de la valeur résiduelle avec d'un côté, en France , Econocom Factory, entreprise à mission spécialisée dans le reconditionnement des actifs technologiques, avec sa filiale adaptée implantée en Occitanie qui associe performance industrielle et inclusion sociale, et de l'autre, en Allemagne, sa filiale de reconditionnement acquise début 2025 et reconditionneur agréé Microsoft.

Cet ensemble permet à Econocom de sécuriser, à l'échelle européenne, la gestion industrielle de la fin de cycle des actifs et d'en faire un pilier de son offre de financement locatif. En 2025, 746 000 équipements numériques ont ainsi été reconditionnés ou recyclés à l'échelle du groupe. Cette démarche, reconnue par la certification EcoVadis Gold et la validation des engagements de décarbonation par le SBTi, offre aux entreprises un levier crédible pour répondre aux exigences de la CSRD tout en optimisant la performance globale de leurs investissements technologiques et stratégiques.

Israël Garcia, membre du COMEX, Directeur Général Business Development & Strategic Plan : « Dans un environnement où le coût du capital reste élevé et où les exigences réglementaires s'intensifient, optimiser la structure financière des actifs technologiques n'est plus une option : c'est un impératif de compétitivité. La verticale Financing Solutions apporte aux directions financières les outils et l'expertise pour transformer la gestion de leur parc en avantage stratégique durable. »

Une verticale européenne au service des entreprises internationales

Pour les entreprises opérant à l'échelle internationale, la gestion des actifs technologiques est une réalité complexe : multiplicité des interlocuteurs, hétérogénéité des conditions de financement locatif, difficultés de consolidation des reportings .

Fort de cinquante ans d'expertise dans le financement et la gestion d'actifs technologiques, Econocom y répond en dotant sa verticale Financing Solutions d'une gouvernance unifiée, capable de coordonner les expertises entre pays et d'harmoniser les stratégies d'investissement à l'échelle du continent - offrant ainsi un interlocuteur unique, une lisibilité accrue et une conformité réglementaire assurée sur l'ensemble des marchés.

ZOOM

Econocom Financing Solutions Conference

Rome, 18-20 mars 2026



Organisée du 18 au 20 mars 2026 à Rome, la conférence Econocom Financing Solutions a rassemblé 45 experts issus des différentes entités européennes du groupe. Articulée autour de sessions plénières, de tables rondes et d'ateliers en petits groupes, elle a couvert l'ensemble des dimensions stratégiques et opérationnelles de l'activité : croissance du leasing IT, gestion de la valeur résiduelle, financement locatif des actifs technologiques et stratégiques, déconsolidation, outils et processus back-office, ainsi que l'intégration du reconditionnement au cœur du modèle. Ouvert par Angel Benguigui, CEO, sur les orientations stratégiques de la verticale et conclu par le COMEX sur les décisions de gouvernance, ce congrès a marqué une étape décisive dans l'accélération de sa verticale Financing Solutions à l'échelle européenne.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Tech Leaders et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom : Laurence.decaux@econocom.com

Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com

Clea Czechowski : clea.czechowski@havas.com

Naïri Khemtemourian : nairi.khemtemourian@havas.com