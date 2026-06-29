ECONOCOM : ECONOCOM ALLONGE LA MATURITE DE SA DETTE AVEC UN SCHULDSCHEIN DE 240 M EUR , REFINANÇANT PAR ANTICIPATION SES TRANCHES 2027-2028

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 29 juin 2026

ECONOCOM ALLONGE LA MATURITE DE SA DETTE

AVEC UN SCHULDSCHEIN DE 240 M€,

REFINANÇANT PAR ANTICIPATION SES TRANCHES 2027–2028

Econocom, groupe pionnier de la transformation numérique des organisations privées et publiques, a réalisé avec succès un placement privé de type Schuldschein d'un montant de 240 millions d'euros, initialement lancé à 100 millions d'euros. L'opération a été très largement sursouscrite, témoignant de l'appétit et de la confiance des investisseurs à l'égard du Groupe.

L'opération est structurée en tranches de 3 ans et 5 ans, libellées en euros, majoritairement à taux variables. Les fonds levés permettent le refinancement anticipé des maturités Schuldschein 2027 et 2028 d'Econocom. À l'issue de l'opération, Econocom a intégralement refinancé sa maturité 2027 (132 M€) et 70 % de sa maturité 2028 (108 M€ sur 155 M€).

Cette forte demande démontre l'intérêt et la confiance des investisseurs dans la stratégie d'Econocom, la diversité de ses activités, ainsi que dans la solidité de son profil financier.

Cette opération renforce le bilan d'Econocom et allonge le profil de maturité de sa dette, illustrant l'approche proactive et disciplinée du Groupe en matière de gestion de son passif.

Commerzbank et Landesbank Baden-Württemberg ont agi en qualité de Joint Lead Arrangers, ABN AMRO, Crédit Agricole CIB et Crédit Lyonnais intervenant en qualité de Co-Lead Arrangers pour le placement.

Philippe Renauld, Directeur Financier et M&A du Groupe Econocom, a déclaré : « Cette opération témoigne avec force de la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la discipline financière d'Econocom. Elle vise également à soutenir la transformation du Groupe et l'exécution du plan One Econocom. Le niveau de sursouscription nous a permis d'augmenter significativement la taille du placement et d'adresser par anticipation nos prochaines maturités. Nous avons désormais intégralement couvert nos besoins de refinancement 2027 et une large part de 2028, allongeant sensiblement notre profil de maturité de dette vers 2029 et 2031, et renforçant davantage notre flexibilité financière. »

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.





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