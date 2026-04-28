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ECONOCOM : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
information fournie par Actusnews 28/04/2026 à 17:45

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 28 avril 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE
NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

-

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la " Loi ") relative à la publicité des participations importantes.

Le 24 avril 2026, Econocom a reçu une notification de transparence dont il résulte que Fidelity Management & Research Company LLC a franchi à la baisse le seuil de 5% des droits de votes. Suite à une cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote réalisée le 22 avril 2026, cette entité détient 4,274,795 droits de vote de la société, soit une participation de 1.91%.

La notification inclut les informations suivantes :

  • Concerne un franchissement du seuil minimal à la baisse suite à la cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
  • Emise par une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personne sujette à la notification : FMR LLC, localisée à The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801
  • Date de transaction : 22 avril 2026
  • Date de signature de la notification : 24 avril 2026
  • Seuil franchi : 5.0% à la baisse
  • Dénominateur : 223,498,206

Détails de la notification :

Détenteurs des droits de vote Nombre de droits de vote notifiés lors la notification précédente Nombre de droits de vote attachés à des titres détenus après la transaction % des droits de vote attachés à des titres détenus après la transaction
FMR LLC 0 0 0,00%
Fidelity Management & Reserach Company LLC 11 197 030 4 274 795 1,91%
FIAM LLC 3 538 229 207 564 0,09%
Fidelity Management Trust Company 778 744 0 0,00%
Total 15 514 003 4 482 359 2,01%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :

  • FIAM LLC est contrôlé par FIAM Holdings LLC
  • Fidelity Management Trust Company est contrôlé par FMTC Holdings LLC
  • FIAM Holdings LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, FMTC Holdings LLC sont contrôlés par FMR LLC
  • FMR LLC n'est pas une entité contrôlée

Informations supplémentaires :

  • Les détentions attribuées aux entités mentionnées précédemment proviennent des participations de divers organismes de placement collectif gérés par FIAM LLC, Fidelity Management & Research Company LLC et Fidelity Management Trust Company, chacune étant filiale et contrôlée par FMR LLC
  • Les entités mentionnées précédemment sont des investisseurs exerçant leurs droits de vote à leur propre discrétion en l'absence d'instruction spécifique
  • Le seuil de 5% a été franchi à la baisse par Fidelity Management & Research Company LLC, une filiale contrôlée par FMR LLC

Conformément à la Loi, l'ensemble des communiqués de presse relatifs aux opérations sur l'action, sont publiés dans la section « Informations Réglementées » du site web d'Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

P OUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJhvkpxnYWmcnZptaceXmZSUaGppx5admGTIl2dtk56Ymptjx5ySmMqVZnJonWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97856-20260428-cp-franchisement-seuil-fidelity_fr.pdf

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