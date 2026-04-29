ECONOCOM : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 29 avril 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE

NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

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Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la " Loi ") relative à la publicité des participations importantes.

Le 27 avril 2026, Econocom a reçu une notification de transparence dont il résulte que M. Jean-Louis Bouchard, Econocom International BV et Econocom Group SE ont franchi à la hausse le seuil de 70% des droits de votes. Suite à une acquisition de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote réalisée le 22 avril 2026, ces personnes détiennent 160,424,278 droits de vote de la société, soit une participation de 71.78%.

La notification inclut les informations suivantes :

Concerne un franchissement de seuil à la hausse suite à l'acquisition de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Emise par une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personnes sujettes à la notification : M. Jean-Louis Bouchard, Econocom International BV - localisée Computerweg 22, 3542DR Utrecht, Netherlands, et Econocom Group SE – localisée Place du champ de mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique.

Date de transaction : 22 avril 2026

Date de signature de la notification : 27 avril 2026

Seuil franchi : 70.0% à la hausse

Dénominateur : 223,498,206

Détails de la notification :

Détenteurs des droits de vote Nombre de droits de vote notifiés lors la notification précédente Nombre de droits de vote attachés à des titres détenus après la transaction % des droits de vote attachés à des titres détenus après la transaction M. Jean-Louis Bouchard 0 0 0,00% Econocom International BV 148 676 742 148 767 742 66,52% Econocom Group SE 6 903 730 11 747 536 5,26% Total 155 580 472 160 424 278 71,78%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :

Econocom Group SE est contrôlée par Econocom International BV

Econocom International BV est contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard

Conformément à la Loi, l'ensemble des communiqués de presse relatifs aux opérations sur l'action, sont publiés dans la section « Informations Réglementées » du site web d'Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com