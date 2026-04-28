ECONOCOM : Actions propres

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 28 avril 2026

Actions propres

Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires le 31 mars 2026, Econocom Group SE a procédé le 23/04/2026 et le 24/04/2026, aux transactions suivantes sur l'action Econocom Group :

Date Méthode de

négociation Opérations Quantités Prix

moyen

(€) Prix

minimal

(€) Prix

maximal

(€) 23/04/2026 En bourse Achat 146 000 1,465 1,465 1,465 24/04/2026 En bourse Achat 10 854 000 1,475 1,475 1,475 Total 11 000 000

Au 24 avril 2026, Econocom Group SE détient 11 747 536 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 162 759 902, soit 7,22 % des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance.

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com