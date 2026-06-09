ECOMIAM : Résultats semestriels 2025/26 : amélioration progressive des performances opérationnelles portée par les mesures d'optimisation et nouvelles ambitions stratégiques

Chiffre d'affaires magasins [1] en croissance de +6,0% à surface de vente constante

Marge commerciale brute maintenue à un niveau élevé à 40,4%

Amélioration du résultat d'exploitation du réseau à 1,9 M€ (+25%)

Poursuite de l'amélioration des performances d'exploitation et réduction de la perte nette

Poursuite de l'examen d'options stratégiques et de partenariats visant à renforcer la compétitivité et la rentabilité structurelle

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [2] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2024/25 (période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026).

Daniel Sauvaget, Président Fondateur d'écomiam , déclare : « Ce premier semestre confirme la solidité des fondamentaux d' écomiam et la cohérence de notre positionnement dans un marché en transformation. Au-delà des performances opérationnelles en amélioration, nous continuons à renforcer ce qui fait la singularité de notre marque : la proximité avec nos clients, la transparence de notre offre et la discipline dans l'exécution. Ces atouts constituent un socle solide pour créer de nouvelles opportunités de développement. Dans ce cadre, le Groupe s'inscrit dans une démarche d'ouverture à des alliances stratégiques avec des acteurs complémentaires, afin de renforcer sa compétitivité. »

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d'écomiam , ajoute : « Les effets du plan de performance sont désormais tangibles dans l'ensemble du compte de résultat, avec une amélioration nette de la rentabilité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts. Les alliances sur lesquelles nous travaillons doivent nous permettre d'amplifier l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle pour nous redonner des marges de manœuvre et reprendre le développement du réseau. »

En K€ - normes françaises – données non auditées S1 2024/25 S1 2025/26 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 20 851

20 513 20 597

20 358 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 8 281

40,4% 8 220

40,4% Résultat d'exploitation du réseau

% du chiffre d'affaires magasins 1 487

7,2% 1 857

9,1% Excédent Brut d'Exploitation (924) (290) Résultat d'exploitation (1 320) (552) Résultat financier 39 (137) Impôts 6 (12) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 275) (700)

Premier semestre solide dans un contexte de consommation contrainte

Au premier semestre de l'exercice 2025/26, écomiam confirme la solidité de sa dynamique commerciale dans un contexte de consommation restant sous pression. Le chiffre d'affaires magasins s'établit à 20,4 M€, en progression de 6,0% à périmètre constant. En données publiées, l'activité affiche un recul limité de 0,8% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent en raison de la poursuite de la stratégie d'optimisation du réseau engagée par le Groupe, qui vise à concentrer son parc sur les points de vente les plus contributifs. Au 31 mars 2026, le réseau compte ainsi 56 magasins, contre 62 un an auparavant.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2025/26 s'élève à 20,6 M€, en baisse de 1,2% par rapport à l'exercice précédent. Ce montant intègre également les autres produits liés à la refacturation des équipements auprès du réseau.

Forte amélioration opérationnelle et nette réduction des pertes sous l'effet du plan de performance

Malgré un environnement de consommation toujours marqué par des tensions sur le pouvoir d'achat des ménages, écomiam maintient une marge brute solide, qui s'établit à 40,4% au premier semestre 2025/26. Cette performance témoigne de l'efficacité des actions engagées sur les achats et de la discipline opérationnelle déployée tout en permettant de préserver une politique tarifaire cohérente avec les attentes des consommateurs.

Les premiers effets du plan de performance se traduisent par une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle du réseau. Le résultat d'exploitation avant charges de structure atteint ainsi 1,9 M€, en progression de 24,9%, soit une marge de 9,1% en amélioration de 1,9 point sur un an. Cette évolution illustre à la fois les gains d'efficacité opérationnelle et les effets de la rationalisation du réseau engagée par le Groupe.

Au niveau consolidé, les mesures de transformation mises en œuvre depuis l'exercice précédent produisent des résultats tangibles. Portée par la réduction des coûts d'exploitation des magasins et la baisse des frais de structure, notamment des charges de personnel en recul de 26,6%, l'excédent brut d'exploitation est ramené à -0,3 M€, en progression de +0,6 M€. Enfin, le résultat d'exploitation consolidé s'élève -0,6 M€, en amélioration de +0,8 M€ par rapport à la même période en 2024/25.

Après prise en compte du résultat financier (-0,1 M€) et d'un impact fiscal non significatif, le résultat net part du Groupe ressort à -0,7 M€, en amélioration de +0,6 M€.

Structure financière

Au 31 mars 2026, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 2,6 M€, pour une trésorerie disponible de 1,5 M€. La dette financière brute s'établit à 2,5 M€ (dont 0,1 M€ de crédit-bail et 2,1 M€ de dettes bancaires à plus d'un an), en diminution de 0,2 M€ par rapport au 30 septembre 2025.

La consommation de trésorerie a été sensiblement réduite sur le semestre, avec une variation de trésorerie de -0,4 M€ contre -2,1 M€ un an plus tôt. Cette amélioration de +1,7 M€ reflète principalement le redressement du free cash-flow (-0,2 M€ au 31 mars 2026 contre -1,8 M€ au 31 mars 2025), porté par une amélioration de la capacité d'autofinancement, une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et une réduction des investissements. Les flux de financement ont par ailleurs évolué favorablement de 0,1 M€ sur la période.

Perspectives

Les performances du premier semestre témoignent de la pertinence des mesures de redressement engagées et de la capacité d' écomiam à améliorer progressivement ses fondamentaux opérationnels et financiers tout en maintenant son activité commerciale. Le Groupe évolue toutefois dans un environnement macroéconomique tendu qui continue de peser sur la génération de trésorerie et limite les capacités d'investissement et les perspectives d'expansion du réseau.

Néanmoins, écomiam poursuit le déploiement de son concept de corners, après une phase de tests concluante. Une quinzaine d'ouvertures supplémentaires sont prévues d'ici la fin de l'année, principalement en Bretagne à ce stade, en cohérence avec les premiers résultats observés sur les sites pilotes.

Dans ce contexte, écomiam étudie activement différentes opportunités visant à renforcer son positionnement et à améliorer durablement sa compétitivité. Le Groupe considère que le renforcement des effets d'échelle et l'optimisation des conditions d'approvisionnement constituent des leviers importants de création de valeur. A titre illustratif, un gain net de l'ordre de 5% sur les conditions d'achat pourrait se traduire, en année pleine, par un impact positif significatif sur la génération de trésorerie et le free cash-flow du Groupe, estimé à plus de 1,0 M€ sur la base du périmètre actuel.

Dans l'intervalle, la Société travaille également à la sécurisation de ressources financières additionnelles afin de poursuivre sereinement son développement.

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 56 points de vente au 31 mars 2026, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2025, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 38,2 M€.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sortie de caisse magasins et ventes corners

[2] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins