Eclaircie en vue en Europe : suspension des taxes après l'accord Trump-OTAN sur le Groenland

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir ce jeudi à l'ouverture de la séance au lendemain de l'annonce par Trump d'un accord sur le Groenland. Sur son réseau Truth Social, le président américain a confirmé avoir conçu le “cadre d’un futur accord” avec le président de l'OTAN, Mark Rutte, sans donner de détails. Par conséquent, il n'appliquera pas de taxes douanières de 10% sur les produits importés de certains pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Danemark...). Le CAC 40 devrait gagner 0,84%. Côté valeurs, Interparfums a annoncé une hausse de ses ventes sur l'exercice 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Interparfums

Interparfums affiche, "compte tenu d'une fin d'année légèrement meilleure que prévue", un chiffre d'affaires à devises constantes de l'exercice 2025 de 918 millions d'euros, traduisant une croissance organique de 4,3% par rapport à 2024. La faiblesse du dollar a pesé sur le CA à devises courantes, en progression de 2,1% à un peu moins de 900 MEUR, une croissance qui néanmoins "reflète la solidité des marques phares du groupe dans un environnement toujours aussi complexe".

Ipsen

Le laboratoire français a obtenu gain de cause devant la Chambre de commerce internationale (CCI), mettant fin à un litige majeur avec Galderma et sécurisant ainsi son portefeuille de R&D. Le Tribunal arbitral de la CCI a rendu une décision finale en faveur d'Ipsen, rejetant l'intégralité de la demande de Galderma. Cette procédure faisait suite à la résiliation par Ipsen d'un accord de recherche et développement (R&D).

Michelin

Les chiffres financiers préliminaires du Bibendum pour 2025 laissent apparaître un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la fourchette (entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros) indiquée le 13 octobre 2025. Michelin fait savoir que cette surperformance résulte principalement du pilotage des dépenses d'investissement et d'une gestion rigoureuse des opérations impactant le besoin en fonds de roulement (stocks, dettes fournisseurs et créances clients).

Ubisoft

Ubisoft a annoncé une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille afin de retrouver un leadership créatif, gagner en agilité et renouer avec une croissance durable, tout en visant une génération de trésorerie plus robuste. Cette transformation s'articule autour de trois piliers : la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille adossé à une feuille de route sur trois ans largement remaniée, et un ajustement de la taille de l'organisation.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE en novembre et les données sur les dépenses de ménages et revenus des ménages sur ce même mois seront connues à 16h.

Les données sur les stocks américains de gaz naturel seront publiées à 16h30 suivies de celles sur les stocks de pétrole brut à 18h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,1693 dollar

Hier à Paris

Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, les marchés européens n'ont pas tous rebondi au terme de cette séance ce mercredi. Le Dax a poursuivi son mouvement baissier (-0,49%), la quatrième de suite comme l'Eurostoxx 50 qui a fini sur une petite baisse de 0,06% à 5888,70 points. Par contre, le CAC 40 a clôturé en légère hausse mettant un terme à sept séances de baisses consécutives. Un huitième repli d'affilée aurait représenté une série inédite depuis la mi-novembre 2017. L'indice phare parisien a grappillé 0,08% à 8069,17 points. Londres et Amsterdam ont avancé respectivement de 0,13 et 0,39%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé cette séance de mercredi sur un net rebond après un apaisement inopiné des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe sur le dossier du Groenland. Suite à l'annonce d'un futur accord avec l'OTAN sur le Groenland, Donald Trump ne prévoit pas d'appliquer des droits de douane de 10% sur les exportations de certains pays de l'Union européenne le 1er février prochain. Dans ce contexte, le S&P 500 a gagné 1,16% à 6 875,62 points. Le Dow Jones a progressé de 1,21% à 49 077,23 points et le Nasdaq 100 a fini en hausse de 1,36% à 23 224,82 points.