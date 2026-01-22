Bankinter a dégagé en 2025 plus d'un milliard d'euros de bénéfice "pour la première fois"

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La banque espagnole Bankinter a annoncé jeudi avoir dégégé en 2025 plus d'un milliard d'euros de bénéfice net "pour la première fois", en 60 ans d'histoire.

"Le groupe Bankinter clôt l'exercice 2025 avec une croissance à deux chiffres de son bénéfice, qui dépasse pour la première fois le seuil du milliard d'euros", s'est félicité le groupe basé à Madrid dans un communiqué.

Dans le détail, la cinquième plus grande banque d'Espagne en termes de capitalisation boursière, a obtenu un bénéfice de 1,09 milliard d'euros entre janvier et décembre 2025, soit une hausse importante de +14,4% par rapport à la même période en 2024.

Bankinter attribue cette année "très positive" à "un dynamisme commercial de plus en plus diversifié dans l'ensemble des activités et des géographies où la banque est présente, ainsi qu'à une orientation stratégique vers les produits et les activités à plus forte valeur ajoutée".

Dans son communiqué, la banque évoque notamment "une forte impulsion" donnée à son activité en Irlande, où elle est présente en plus de l'Espagne, son principal marché, du Portugal et du Luxembourg.

Pour 2026, Bankinter, qui revendique plus de 6.600 employés, dit aborder l'année avec "l'ambition" d'établir un nouveau record en termes de bénéfice net.

"Notre objectif est de continuer à croître de manière rentable", a appuyé dans une vidéo Gloria Ortiz, la directrice générale.