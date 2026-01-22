"FAKE NEWS" : l'Élysée répond à Donald Trump qui se vante d'avoir forcé Emmanuel Macron à augmenter le prix des médicaments en France

À Davos, Donald Trump a de nouveau raconté comment, selon lui, il a forcé son homologue français à augmenter les prix de médicaments américains en France sous peine de droits de douane supplémentaires.

Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 24 février 2025. ( AFP / JIM WATSON )

Le compte officiel de l'Élysée à répondu sèchement à Donald Trump mercredi 22 janvier, qualifiant de "FAKE NEWS" les fanfaronnades du président américain, qui a assuré avoir forcé Emmanuel Macron à augmenter le prix des médicaments en France.

"Il paraît que le Président @EmmanuelMacron aurait augmenté les prix des médicaments", énonce le tweet de la présidence, publié en français et en anglais. "Il ne fixe pas leurs prix. Ceux-ci sont encadrés par la Sécurité sociale . Ils sont d'ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent", ajoute-t-elle, adjoignant une photo de Donald Trump.

Plusieurs minutes durant, le président américain s'est amusé mercredi à raconter une nouvelle fois comment, selon lui, il avait forcé son homologue français à augmenter les prix de médicaments américains en France sous peine de droits de douane supplémentaires.

"Je lui ai dit 'il va falloir que vous augmentiez le prix de ces médicaments, passer à 20 dollars, 30 dollars'", au lieu de 10, a-t-il pris le temps de détailler à la tribune du Forum économique mondial à Davos. "'Non, non Donald, je ne peux pas faire ca'. Je dis 'si tu vas le faire'", "vous profitez des États-Unis, vous devez le faire", a poursuivi Donald Trump.

"Je l'ai vu jouer le dur à cuire"

Poursuivant son récit, il a raconté avoir alors menacé son homologue "d'imposer des droits de douane de 25%" sur les exportations françaises aux Etats-Unis et de "100% sur les vins et champagnes" français.

"'Ok je vais le faire', il m'a dit", "ça m'a pris en gros trois minutes" , s'est encore vanté le président américain.

Donald Trump multiplie les piques en direction de son homologue français, tout en répétant "bien l'aimer", sur fond de bras-de-fer autour du Groenland qu'il ambitionne d'annexer.

Interrogé sur le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de paix, conçu comme un concurrent de l'ONU, il a déjà ironisé : "Personne ne veut (de lui) car il va bientôt terminer son mandat" . Il a également agité le spectre de droits de douane de 200% sur les vins et champagnes.

"Je l'ai regardé hier avec ces belles lunettes de soleil... Qu'est ce qu'il s'est passé ? Mais je l'ai vu jouer le dur à cuire", s'est-il aussi moqué à Davos, en allusion aux verres de protection que le président porte en raison d'un problème à un oeil.