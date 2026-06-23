Ebola-La RDC a enregistré un nombre de cas record au cours du premier mois de l'épidémie - OMS

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés au cours du premier mois parmi toutes celles survenues jusqu'ici en Afrique, a déclaré mardi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lors d'une conférence de presse.

L'épidémie de Bundibugyo, en RDC, qui a infecté plus de 1.000 personnes et fait 267 morts, a été détectée tardivement et, selon les experts, le virus circulait déjà depuis des mois avant qu'elle ne soit officiellement déclarée le 15 mai.

"La réponse doit s’intensifier pour suivre le rythme de l’épidémie qui prend de l’ampleur – c’est ce qui commence à se produire", a déclaré Abdirahman Mahamud, membre de l’OMS, lors d’une conférence de presse à Genève après son retour de Bunia, l’épicentre de l’épidémie, la semaine dernière.

Les deux plus importantes avant celle-ci se sont produites en Afrique de l’Ouest, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, où elles ont fait 11.000 morts entre 2014 et 2016, ainsi qu’une moins meurtrière au Congo en 2018.

Des cas ont désormais été signalés dans au moins trois camps de déplacés surpeuplés de l’est du Congo, a rapporté Reuters. Abdoulaye Wone, de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’au moins 25 cas avaient été confirmés dans ces camps, dont 14 décès.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, plus de 20 épidémies ont été recensées en Afrique subsaharienne.

(Emma Farge et Ayen Deng Bior; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)