eBay et d'anciens dirigeants devront verser 56 millions de dollars pour régler une affaire de harcèlement impliquant un couple

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* Dans le cadre de cet accord, eBay versera 46,15 millions de dollars au couple

* Cet accord prévoit également des dons à des organisations à but non lucratif

* Sept anciens employés d’eBay ont plaidé coupables et ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 57 mois de prison

(Ajout d'un commentaire de l'ancien directeur général d'eBay aux paragraphes 10 à 12) par Nate Raymond

EBay EBAY.O et trois anciens cadres supérieurs ont accepté de verser 55,7 millions de dollars pour régler un procès intenté par un couple du Massachusetts , victime d’une campagne bizarre de harcèlement et de traque menée par plusieurs de ses employés en représailles à leur couverture de l’entreprise de commerce électronique dans une lettre d’information qu’ils publient.

David et Ina Steiner ont annoncé cet accord lundi en fin de journée, mettant ainsi un terme à une affaire qu’ils avaient portée devant le tribunal fédéral de Boston en 2021 après que plusieurs anciens employés d’eBay eurent été poursuivis pour les avoir pris pour cible dans le cadre d’une campagne de cyber-harcèlement consistant notamment à envoyer au couple des cafards, des larves de mouches et un masque de cochon ensanglanté pour Halloween.

Dans le cadre de cet accord, eBay a accepté de verser 46,15 millions de dollars au couple, de financer à hauteur de 6 millions de dollars des dons caritatifs à des organisations à but non lucratif et de publier une déclaration « en termes très fermes » concernant le comportement de trois de ses anciens hauts dirigeants.

« Nous pensons que cette résolution envoie un message clair: les entreprises et leurs dirigeants ne peuvent pas se livrer à ce type de comportement répréhensible sans en subir les conséquences », a déclaré Christopher Murphy, l’avocat des Steiner, dans un communiqué.

eBay a déclaré dans un communiqué que ce qui était arrivé aux Steiner était « inacceptable, répréhensible et n’aurait jamais dû se produire ».

« Nous continuons à présenter nos excuses les plus sincères aux Steiners », a déclaré la société. « Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre engagement à indemniser équitablement les Steiners et concrétise nos efforts pour réparer nos torts. » Sept anciens employés d’eBay ont plaidé coupables et ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 57 mois de prison pour avoir participé à ce complot, dans le cadre duquel plusieurs d’entre eux s’étaient rendus de Californie à Natick, dans le Massachusetts, afin de surveiller les Steiner et de tenter d’installer un dispositif de localisation GPS sur leur voiture. Les procureurs ont déclaré que l’objectif était de les réduire au silence après que des cadres supérieurs eurent jugé que leur newsletter, EcommerceBytes, critiquait l’entreprise. La campagne a débuté après que Devin Wenig, alors directeur général, eut envoyé en août 2019 un SMS à Steve Wymer, alors directeur de la communication, indiquant qu’il était temps de « la faire tomber », en référence à Ina Steiner, selon les procureurs et les Steiner. eBay a lui-même fait l’objet de poursuites pénales et a accepté, en 2024 , de payer une amende de 3 millions de dollars.

Devin Wenig, ancien cadre de Thomson Reuters qui a quitté ses fonctions de directeur général d’eBay en septembre 2019, n’a jamais été inculpé. Ses avocats ont fait valoir qu’il n’avait ni connaissance ni implication dans la campagne de harcèlement et que ses messages visaient à préconiser une stratégie de relations publiques pour répondre aux reportages d’Ina Steiner.

Dans le cadre de cet accord, les avocats des Steiner ont indiqué que M. Wenig leur verserait 2 millions de dollars et ferait un don d’un million de dollars à une association caritative œuvrant pour la protection des droits garantis par le Premier amendement, au nom d’Ina Steiner.

«Personne n’aurait jamais dû subir ce qu’ont enduré les Steiner en 2019, et cela m’attriste, d’autant plus que cela s’est produit pendant mon mandat de directeur général d’eBay », a déclaré M. Wenig dans un communiqué mardi. « Ce comportement est contraire à tout ce que je défends et en quoi je crois. »

Wendy Jones, qui occupait auparavant le poste de vice-présidente senior des opérations mondiales, et M. Wymer verseront respectivement 500 000 dollars et 50 000 dollars au couple, selon les plaignants. Leurs avocats n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les avocats des Steiner ont indiqué que des accords à l’amiable supplémentaires avaient été conclus avec tous les autres employés d’eBay cités dans leur plainte.