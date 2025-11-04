Eaton manque ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de l'énergie Eaton Corp ETN.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre, mardi, en raison de la mauvaise performance de ses segments véhicules et e-mobilité, ce qui a fait chuter ses actions de près de 5 % dans les échanges de pré-marché.

Le segment des véhicules d'Eaton, qui fabrique des composants de transmission, des embrayages et des soupapes de moteur, a enregistré une baisse des ventes de 8% à 639 millions de dollars au cours du trimestre rapporté.

Les ventes trimestrielles de son segment e-mobilité, qui fabrique des onduleurs à haute tension et des fusibles pour les véhicules routiers et tout-terrain, ont chuté de 19% à 136 millions de dollars.

Ensemble, les deux segments ont représenté environ 14% des ventes totales d'Eaton en 2024.

En revanche, les ventes du segment électrique américain de la société, qui fournit des composants électriques et industriels à l'industrie des centres de données, ont augmenté de 15 %.

Lundi, Eaton a annoncé qu'il rachèterait Boyd Thermal pour 9,5 milliards de dollars à la branche gestion d'actifs de Goldman Sachs, sa troisième transaction dans le domaine des centres de données cette année, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur ce marché à croissance rapide.

Eaton, basé à Dublin, a déclaré un revenu trimestriel d'un peu moins de 7 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un revenu de 7,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,07 dollars, alors que Wall Street attendait 3,05 dollars.