easyJet: une nouvelle administratrice nommée au conseil

(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mardi la nomination de Julie Chakraverty, une ancienne banquière d'investissement d'UBS, au sein de son conseil d'administration.



La compagnie aérienne à bas coûts précise que cette dernière rejoindra l'instance à compter du 27 janvier et qu'elle intégrera ses comités dédiés aux questions financières et aux enjeux liés à la sécurité et à la disponibilité opérationnelle.



Dans un communiqué, Stephen Hester, le président du conseil d'administration, fait valoir que Julie Chakraverty apportera aussi son expérience sur des aspects plus technologiques, puisqu'elle a créé Rungway Limited, une start-up spécialisé dans la fidélisation des employés et les programmes de mentorat.



Elle avait siégé pendant près d'un an au conseil du géant bancaire espagnol Santander.



easyJet a annoncé par ailleurs que Moni Mannings OBE, administratrice et présidente du comité des rémunérations, l'avait informé de son souhait de ne pas renouveler son mandat à l'issue de la prochaine assemblée générale, prévue le mois prochain, afin de se consacrer à ses autres activités professionnelles.



Elle est à l'origine d'EPOC, une société visant à promouvoir l'employabilité des personnes de couleur.





