EasyJet sur le point d'être rachetée pour 7,3 milliards de dollars alors que les investisseurs surveillent avec méfiance les règles de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions d'EasyJet progressent de 10 %, mais restent en dessous du prix de l'offre

* Castlelake doit officialiser son offre avant le 3 août, sous peine de devoir renoncer

* Les analystes soulignent les obstacles liés à la structure de l'actionnariat et à l'approbation des actionnaires

* Un investisseur estime que le niveau des cours indique que le marché anticipe un échec de l'opération

(Mise à jour avec des citations d’analystes tout au long de l’article, ajout d’informations générales et de contexte) par Prerna Bedi, Joanna Plucinska et Alessandro Parodi

L'action easyJet EZJ.L a atteint lundi son plus haut niveau depuis quatre ans après que la compagnie aérienne low-cost britannique a donné son accord de principe à un rachat de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars) par l'investisseur américain Castlelake, même si la prudence face aux obstacles réglementaires a limité les gains boursiers.

EasyJet a déclaré dimanche qu’elle était ouverte à l’offre améliorée de Castlelake, à 6,90 livres sterling par action, ce qui représente une forte hausse par rapport à l’offre initiale de 5,60 livres sterling proposée par la société américaine, laissant entendre que les négociations laborieuses pourraient enfin aboutir à la privatisation de la compagnie aérienne cotée à Londres.

Toutefois, reflétant un certain scepticisme des investisseurs quant à cette opération, le titre s’est stabilisé à 6,14 £, en hausse de 10 % mais toujours bien en deçà du prix de l’offre. L’action a toutefois déjà progressé de plus de 50 % depuis que l’intérêt de Castlelake a été rendu public fin mai.

« Rien n’est certain, mais je pense qu’il y a de fortes chances que l’opération se concrétise », a déclaré James Halstead, analyste spécialisé dans l’aviation. L’offre semblait refléter un « prix équitable » à condition qu’easyJet atteigne ses objectifs de bénéfices à moyen terme, a-t-il ajouté.

Cette opération souligne à quel point une série de crises en Europe, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la pandémie de Covid-19 et la guerre avec l’Iran cette année, a mis à mal les compagnies aériennes et placé certaines d’entre elles dans le collimateur des investisseurs en vue d’un rachat.

Dans un premier temps, easyJet avait qualifié les propositions de Castlelake de « très opportunistes » compte tenu du contexte mondial général.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont peiné à supporter le poids de la flambée des prix du kérosène, tout en faisant face à des pertes liées au conflit. Les analystes s’attendent à davantage de regroupements et de faillites en raison de l’incertitude géopolitique.

L'OPÉRATION DEVRA TENIR COMPTE DES RÈGLES « COMPLEXES » DE L'UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

L'offre rendue publique dimanche par easyJet était la cinquième proposition de Castlelake concernant la compagnie aérienne et représentait une prime de près de 24 % par rapport au cours de clôture d'easyJet vendredi. Elle est proche du prix de 7 £ que certains investisseurs auraient, selon certaines sources, exigé après le rejet des quatre propositions précédentes de Castlelake .

L’analyste aérien John Strickland a déclaré que le cours de l’action reflétait les défis auxquels toutes les compagnies aériennes sont confrontées, à savoir « la hausse des prix du carburant et l’incertitude liée au conflit avec l’Iran ».

Il n’a pas relevé de problèmes liés au droit de la concurrence, mais a attiré l’attention sur les règles de l’Union européenne en matière de propriété, qui exigent que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues majoritairement et contrôlées par des ressortissants de l’UE.

« Les questions de propriété et de contrôle au sein de l’UE sont complexes et on ne sait pas encore très bien comment elles seront traitées », a-t-il déclaré.

Un actionnaire ayant souhaité rester anonyme a fait remarquer que les niveaux actuels du cours de l’action indiquaient que le marché évaluait à plus de 30 % la probabilité que l’opération échoue.

Les analystes de JPMorgan ont également exprimé des inquiétudes quant à la manière dont Castlelake, un prêteur spécialisé dans l’aviation, et easyJet pourraient se conformer aux règles de l’UE en matière de propriété et s’accorder sur une structure, d’autant plus que la position du fondateur et actionnaire majoritaire, Stelios Haji-Ioannou, reste floue.

EasyJet a déclaré dimanche que Castlelake s’était engagé à « tout mettre en œuvre » pour obtenir les autorisations réglementaires. Stelios Haji-Ioannou a refusé de commenter cette information lundi.

Castlelake avait précédemment indiqué qu’il détiendrait 49 % de la structure de rachat, le reste étant détenu par deux ressortissants de l’UE, l’ancien directeur des opérations d’easyJet, Peter Bellew, et un haut responsable du secteur, Mark Breen.

CASTLELAKE VA-T-IL METTRE EASYJET SUR LA VOIE DU SUCCÈS?

JPMorgan a également indiqué que l’approbation des actionnaires n’était pas garantie, compte tenu de la possibilité d’une contre-offre ou de l’intérêt d’autres transporteurs souhaitant acquérir des parts d’easyJet.

« Bien qu’il s’agisse d’une prime respectable par rapport à l’évolution morose de ces dernières années, cela représente tout de même une forte décote par rapport au cours de l’action de la fin des années 2010 », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.CAN

« Cela montre à quel point easyJet a besoin que quelqu’un prenne les commandes et trace une trajectoire plus prometteuse. »

Castlelake doit formaliser son offre avant le 3 août, sous peine de devoir y renoncer conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA.

Cette opération potentielle de retrait de la cote comprend également une alternative sous forme de prise de participation partielle.

(1 $ = 0,7496 £)