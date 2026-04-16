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EasyJet prévoit une perte plus importante au S1 avec la guerre en Iran
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 09:46

PHOTO DE FICHIER : Un avion Airbus d'easyJet sur le tarmac de l'aéroport londonien de Southend

PHOTO DE FICHIER : Un avion Airbus d'easyJet sur le tarmac de l'aéroport londonien de Southend

EasyJet a averti jeudi ‌s'attendre à accuser une perte plus importante que prévu au premier ​semestre, avec la hausse des prix du carburant et de l'augmentation des provisions pour litiges, tandis que les réservations à terme ​affichent également un ralentissement dû au conflit.

La compagnie aérienne à bas prix anticipe une ​perte avant impôts comprise entre 540 ⁠millions et 560 millions de livres sterling pour le ‌premier semestre, dont 25 millions de surcoûts de carburant en mars et 30 millions de dépenses liées à ​l'augmentation des provisions ‌juridiques.

EasyJet avait enregistré une perte de 394 millions ⁠de livres l'année dernière.

Les réservations pour l'été, quant à elles, sont restées en deçà des niveaux de l'année dernière, a précisé le ⁠groupe, avec ‌un taux de réservation de 63% pour le troisième ⁠trimestre, contre 65% l'année dernière. Les réservations pour le quatrième ‌trimestre s'élèvent à 30% à ce jour.

EasyJet avait déjà ⁠prévenu que la guerre en Iran entraînerait une ⁠hausse des prix ‌des billets vers la fin de l'été, ajoutant que le conflit ​avait eu un impact sur ‌les réservations, les clients se détournant de destinations telles que Chypre, la Turquie ou ​l'Égypte.

La compagnie a déclaré jeudi que sa courbe de réservations s'était raccourcie ces dernières semaines, avec une visibilité à ⁠moyen terme inférieure à la normale.

A la Bourse de Londres, l'action EasyJet reculait de 2,3% à 07h43 GMT après avoir perdu jusqu'à plus de 8% dans les premiers échanges.

(Rédigé par Shashwat Awasthi et Raechel Thankam Job à Bangalore; version française Augustin Turpin, ​édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
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