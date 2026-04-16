EasyJet prévoit une perte plus importante au S1 avec la guerre en Iran

EasyJet EZJ.L a averti jeudi s'attendre à accuser une perte plus importante que prévu au premier semestre, avec la hausse des prix du carburant et de l'augmentation des provisions pour litiges, tandis que les réservations à terme affichent également un ralentissement dû au conflit.

La compagnie aérienne à bas prix anticipe une perte avant impôts comprise entre 540 millions et 560 millions de livres sterling pour le premier semestre, dont 25 millions de surcoûts de carburant en mars et 30 millions de dépenses liées à l'augmentation des provisions juridiques.

EasyJet avait enregistré une perte de 394 millions de livres l'année dernière.

Les réservations pour l'été, quant à elles, sont restées en deçà des niveaux de l'année dernière, a précisé le groupe, avec un taux de réservation de 63% pour le troisième trimestre, contre 65% l'année dernière. Les réservations pour le quatrième trimestre s'élèvent à 30% à ce jour.

EasyJet avait déjà prévenu que la guerre en Iran entraînerait une hausse des prix des billets vers la fin de l'été, ajoutant que le conflit avait eu un impact sur les réservations, les clients se détournant de destinations telles que Chypre, la Turquie ou l'Égypte.

La compagnie a déclaré jeudi que sa courbe de réservations s'était raccourcie ces dernières semaines, avec une visibilité à moyen terme inférieure à la normale.

A la Bourse de Londres, l'action EasyJet reculait de 2,3% à 07h43 GMT après avoir perdu jusqu'à plus de 8% dans les premiers échanges.

(Rédigé par Shashwat Awasthi et Raechel Thankam Job à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)