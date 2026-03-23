EasyJet prévient que la guerre en Iran fera grimper le prix des billets à partir de la fin de l'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les réservations vers la Turquie, Chypre et l'Égypte diminuent

* Les clients se dirigent plutôt vers l'Espagne, les îles espagnoles et Malte

* Le prix des billets augmentera lorsque les couvertures seront levées à la fin de l'été

(Ajout de détails sur les prix du kérosène, commentaires sur les destinations et la capacité à partir du paragraphe 4) par Sarah Young

Le directeur général de la compagnie aérienne à bas prix easyJet EZJ.L a déclaré lundi que les prix des billets augmenteront vers la fin de l'été en raison de la guerre en Iran , ajoutant que le conflit entraînait des réservations vers des destinations telles que l'Espagne et au détriment de la Turquie et de Chypre.

Le transporteur britannique a couvert la majorité de ses besoins en carburant pour les mois à venir, mais à la fin de l'été, ces couvertures commencent à être levées et, en fonction du prix du carburant à ce moment-là, les prix des billets pourraient grimper.

"La réalité est que les prix commenceront à se répercuter sur le consommateur vers la fin de l'été", a déclaré le directeur général Kenton Jarvis, alors que la compagnie aérienne inaugurait une nouvelle base à l'aéroport de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre.

LES RÉSERVATIONS SE DÉTOURNENT DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

La guerre, qui en est à sa quatrième semaine, a déjà eu un impact sur les réservations, a déclaré M. Jarvis, les clients renonçant manifestement à réserver des voyages en Turquie, en Égypte et à Chypre, l'île où une base militaire britannique a été touchée par un drone de type iranien au début du mois de mars.

"La Méditerranée orientale est moins populaire, la Méditerranée occidentale l'est davantage", a-t-il déclaré, ajoutant qu'easyJet n'avait pas encore modifié sa capacité, mais qu'elle pourrait réduire la fréquence des vols vers les destinations desservies par plusieurs vols quotidiens.

Le kérosène représente environ un tiers des coûts des compagnies aériennes et Air France-KLM et SAS ont déjà annoncé qu'elles devraient augmenter le prix des billets , tandis que Finnair a prévenu que les réserves de kérosène pourraient s'épuiser en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz.

EasyJet a déclaré en janvier qu'elle avait couvert 84 % de ses besoins en carburant pour le premier semestre 2026, 62 % pour le second et 43 % pour le premier semestre 2027, à un coût moyen de 715 $, 688 $ et 671 $ par tonne métrique, respectivement.

Pour l'instant, Jarvis a déclaré qu'il ne voyait aucun problème d'approvisionnement et qu'easyJet faisait face à la volatilité des prix du carburant par le biais d'une "gestion habituelle des coûts".

"Le marché voit les prix baisser. Reviendront-ils au niveau où ils étaient auparavant?... Je ne sais pas", a-t-il déclaré, notant que le carburant à livrer dans six mois était toujours disponible pour moins de 1 000 dollars, malgré un prix au comptant avoisinant les 1 800 dollars.

La situation étant encore "très imprévisible", on ne sait pas comment le conflit influencera la demande à long terme, a-t-il ajouté, précisant qu'à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, les volumes de réservation ont chuté pendant six semaines.