easyJet, la compagnie aérienne low-cost britannique, est prête à accepter l'offre de rachat de 7,3 milliards de dollars de Castlelake

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* Offre de Castlelake à 6,90 £ par action

* Évalue easyJet à 5,5 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée

* L'offre représente une prime de 73 % par rapport au cours de clôture d'easyJet du 29 mai

* EasyJet avait précédemment rejeté l'offre de Castlelake, d'un montant de 4,93 milliards de livres sterling

* Castlelake a jusqu'au 3 août pour finaliser son offre

(Ajout de graphiques, pas de commentaire de Castlelake, commentaire du conseil d'administration d'easyJet)

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre publique d'achat améliorée de la société d'investissement américaine Castlelake, qui valorise la compagnie à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars), a-t-elle annoncé dimanche, ce qui pourrait bouleverser le secteur aérien européen.

Cette nouvelle offre, à 6,90 livres sterling par action, représente une prime de 73 % par rapport au cours de clôture d’easyJet le 29 mai, date à laquelle le gestionnaire de fonds de capital-investissement avait fait part de son intérêt pour la compagnie aérienne aux autorités de régulation britanniques, ce qui avait entraîné une forte hausse du cours de l’action depuis lors.

Cette opération, qui permettrait à l’investisseur américain de retirer de la cote easyJet , fondée il y a 31 ans, intervient alors que les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à des difficultés opérationnelles , notamment en raison de la forte hausse des prix du carburant et de la pression sur leurs bénéfices liée au conflit avec l’Iran.

Engagée dans une concurrence acharnée avec son concurrent Ryanair RYA.I , easyJet était depuis longtemps considérée comme une cible de rachat, ses créneaux d’atterrissage très prisés dans des aéroports tels que Londres-Gatwick, Paris et Genève attirant des acquéreurs potentiels. EasyJet en juin, avait rejeté une proposition de 4,93 milliards de livres sterling émanant de Castlelake, mais avait manifesté son intérêt pour la poursuite des discussions en accordant à la société de capital-investissement un accès limité aux données commerciales de la compagnie aérienne.

Dimanche, le conseil d’administration d’easyJet a déclaré que la dernière offre présentait “une valeur que le conseil serait enclin à recommander aux actionnaires d’easyJet”, tout en précisant que Castlelake devait désormais faire part de son intention ferme de présenter une offre avant le 3 août.

Castlelake, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds des compagnies aériennes et a loué des avions à environ 200 compagnies, a refusé de faire d’autres commentaires que ceux figurant dans son communiqué conjoint avec easyJet, invoquant des restrictions réglementaires.

L'OPÉRATION SE HEURTE AUX RÈGLES DE L'UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Des analystes s’étaient interrogés sur la capacité de Castlelake à respecter la réglementation de l’Union européenne, qui exige que les compagnies aériennes opérant dans l’Union soient détenues majoritairement et contrôlées par des ressortissants de l’UE.

Bien que ce point n’ait pas été mentionné dans l’accord annoncé dimanche, Castlelake avait précédemment indiqué qu’elle détiendrait 49 % de la structure d’acquisition, le reste étant détenu par deux ressortissants de l’UE, l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et un haut dirigeant du secteur, Mark Breen. Bellew a occupé le poste de directeur des opérations d’easyJet de 2019 à 2022.

EasyJet, qui exploite des liaisons low-cost dans 38 pays européens, dispose d’une flotte de 355 appareils desservant plus de 1.200 liaisons et peine à se redresser depuis la pandémie de COVID-19. Cependant, son activité de voyages à forfait et l’efficacité de sa flotte d’Airbus constituent des points positifs. L’entrepreneur chypriote-britannique Stelios Haji-Ioannou, qui a fondé easyJet en 1995, a quitté le conseil d’administration en 2010 mais reste le principal investisseur avec une participation d’environ 15 %, détenue conjointement avec sa famille. Il a déjà eu par le passé des désaccords publics avec la direction au sujet des plans de croissance.

Le marché britannique est en passe d’établir un record en matière de fusions-acquisitions en 2026, les valorisations plus faibles des sociétés cotées à Londres attirant les acheteurs. EasyJet avait initialement qualifié l’approche de Castlelake de “très opportuniste”, alors que les turbulences liées à la guerre en Iran faisaient chuter le cours de son action.

(1 dollar = 0,7490 livre sterling)