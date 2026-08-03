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EasyJet harmonise les délais d'Apollo et de Castlelake alors que la guerre d'enchères touche à sa fin
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails et du contexte, ajout d'un graphique)

EasyJet EZJ.L a repoussé lundi la date limite accordée à Castlelake pour décider de présenter ou non une offre publique d'achat ferme, l'alignant ainsi sur celle imposée à Apollo APO.N alors que la guerre des enchères pour la compagnie low-cost entre dans une semaine décisive.

Voici quelques détails:

* Le Takeover Panel britannique a accepté de prolonger le délai « put up or shut up » (présente une offre ou renonce) de Castlelake du 3 août au 7 août, l’alignant ainsi sur le délai actuel d’Apollo.

* EasyJet a déclaré avoir accordé un accès aux documents nécessaires à la due diligence tant à Apollo qu’à Castlelake depuis la présentation de la dernière proposition.

* EasyJet a soutenu une offre publique d’achat de 5,7 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) déposée par Apollo Global Management en juillet, qui a surpassé une offre antérieure de 5,5 milliards de livres sterling présentée par Castlelake.

* La guerre des offres pour easyJet pourrait entrer dans sa phase finale cette semaine, alors que des questions en suspens concernant les structures de propriété et les options de sortie des investisseurs assombrissent la voie vers un accord.

* Le bénéfice de la compagnie aérienne low-cost a chuté de 70 % au troisième trimestre, comme elle l’a annoncé fin juillet, la guerre en Iran ayant entraîné une volatilité des prix du carburant et rendu les voyageurs méfiants, même si la compagnie a laissé entrevoir une amélioration de la situation à l’approche de la haute saison estivale.

(1 dollar = 0,7422 livre)

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